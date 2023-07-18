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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان خبر داد؛

آماده باش کامل دستگاه‌های خدمات رسان گیلان در بحران

آماده باش کامل دستگاه‌های خدمات رسان گیلان در بحران

رشت- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از آماده باش کامل دستگاه‌های خدمات رسان استان در پی بارش ها خبر داد و گفت: بر اثر بارش باران در دو روز گذشته ۶۰ سردهنه خاکی در گیلان تخریب شده است.

امیر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اعلام هشدار هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی پرفشار در گیلان، پیگیری و بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی از تخریب ۶۰ سردهنه خاکی در گیلان بر اثر سیلاب رودخانه‌ها خبر داد و افزود: بر اثر بارش باران در دو روز گذشته و طغیان رودخانه‌ها، ۶۰ سردهنه خاکی در شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر تخریب شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه بارندگی‌ها تا فردا در استان خواهد داشت، گفت: بر اساس گزارش هواشناسی سامانه بارش زا از فردا به تدریج از استان خارج می‌شود.

مرادی با اشاره به طغیانی شدن رودخانه‌های گیلان بر اثر بارش شدید باران اضافه کرد: بارش مستمر باران و بالا آمدن آب موجب طغیان رودخانه‌های مرغک شاندرمن و خالکیایی ماسال، دیناچال و پره سر شفارود شده است.

وی از احتمال وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی گیلان خبر داد و افزود: در شهرستان صومعه سرا به ویژه در بهمبر، امشب سیلاب پیش بینی شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان از آمادگی همه دستگاه‌های خدمات رسان در شرایط بحرانی خبر داد و بیان کرد: نیروهای امدادی، دستگاه‌های خدمات رسان و گروه‌های مردمی برای کنترل و مدیریت بحران در گیلان پای کار هستند.

کد مطلب 5839910

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