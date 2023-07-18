علائم جسمی گرمازدگی را بشناسید

فرهاد حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به علائم جسمی گرمازدگی اظهار داشت: پوست خشک و داغ، عدم تعریق، پوست ابتدا قرمز شده و سپس رنگ پریده یا کبود میشود، تنفس کوتاه و سریع، نبض سریع و ضعیف، افزایش دمای بدن به بیش از ۴۰ درجه، سردرد، گرفتگی عضلات و گشادی مردمک چشم از علائم جسمی گرمازدگی است.
وی افزود: هذیان گفتن، گیجی، رفتار پرخاشگر، آشفتگی و هیجان، توهم، بی حالی، رخوت و بی حسی (واکنشهای بدن بیش از حد آرام و آهسته میشود) و تشنج از علائم روحی و روانی گرمازدگی است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان بیان داشت: گرمازدگی موقعیتی حادّ و تهدید کننده زندگی است که در این حالت سیستم تنظیم کننده دمای بدن، به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم یا تولید بیش از حدّ گرما در بدن و یا وجود هر دو حالت، از کار میافتد و باعث آسیب اندامها میگردد.
وی تصریح کرد: درمان عوارض مرتبط با گرمازدگی بستگی به شدت آن دارد و اولین اقدام، کاهش هر چه سریعتر دمای بدن فرد است.
حیدری بیان داشت: کم کردن لباس و پوشش فرد و استفاده از آب سرد برای خنک کردن صورت و بدن، قرار دادن فرد در مکانی خنک، پاهای فرد را در محل بالاتری نسبت به بدن او قرار دهید تا جریان خون بیشتر به طرف سر او برود.
وی ادامه داد: اگر شخص به هوش است، او را تشویق کنید تا کم کم آب یا یک نوشیدنی خنک بنوشد. ولی اگر شخص بی هوش باشد، نمیتوانید این کار را انجام دهید و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید و از راهنماییهای کارشناس اورژانس استفاده کنید.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم تابستانه تا هفته آینده و لزوم پیشگیری از گرمازدگی نکات زیر مورد تاکید است از جمله اینکه در ساعات اوج گرما، بیرون رفتن خود را محدود کنید. از پوششهای مناسب مانند کلاه و عینک آفتابی استفاده کنید. آب بیشتری بنوشید و همیشه یک بطری آب و مقداری قند و نمک به همراه داشته باشید. از مصرف مشروبات الکلی بپرهیزید.لباس نخی و رنگ روشن بپوشید و از پوشیدن لباس با الیاف پلاستیکی و یا دارای رنگ تیره بپرهیزید.
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