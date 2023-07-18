هدف گذاری تولید ۲۰۰ تن خاویار در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش ملی ماهیان خاویاری مصادف با ۱۸ جولای روز خاویار ایران، در مجتمع فرهنگی و ورزشی غدیر برگزار شد. سیدحسین حسینی، رئیس سازمان شیلات کشور گفت: تاریخ شیلات با ماهیان خاویاری آغاز شده و امروز این ماهی با فرهنگ و هویت ما پیوند خورده است.

وی افزود: سازمان شیلات ایران به عنوان متولی تولید و بهره‌بردار محصولات پروتئینی آبزی، در سیاست‌های خود به سمت نقش آفرینی در حوزه امنیت غذایی در کنار منابع مطمئن و پایدار دریایی پیش رفته است.

وی با اشاره به حجم تولید آبزیان در کشور افزود: کل تولید سال گذشته محصولات آبزی یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن بود که سهم تولیدات آبزی پروری ۵۹۹ هزار تن و صید و صیادی ۷۶۲ هزار تن بود. ارزش محصولات شیلاتی صادر شده از کشور ۶۰۵ میلیون تن ثبت شده که تراز مثبت آن ۵۶۵ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب رکورد تولید آبزیان سال گذشته در کشور شکسته شد.

رئیس سازمان شیلات تصریح کرد: ارزش اقتصادی تولید محصولات آبزی در کشور ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب ماهیان زینتی این عدد به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی اظهار کرد: این عملکرد، حکایت از تولیدات صادرات محور در محصولات شیلاتی و آبزی پروری دارد.

حسینی با بیان اینکه به لحاظ کمی سهم محصولات شیلات در بخش کشاورزی یک درصد است، تصریح کرد: این عدد به لحاظ ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصد از آورده محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهد.

هدف گذاری برای توسعه تولید ماهیان پرورشی

این مقام مسؤول در بخش شیلات در ادامه سخنان خود بیان کرد: بهره برداری از ماهیان خاویاری، نخست به صورت صید اتفاق می‌افتاد اما از سال ۲۰۱۱ که این گونه ماهیان در لیست قرمز به عنوان گونه‌های در حال انقراض قرار گرفت علاوه بر کاهش صید، سازمان شیلات به همراه سایر کشورها برای حفاظت از این ماهیان به بازسازی ذخایر پرداخت. سال گذشته اعتبار تخصیص داده شده برای این امر ۳۸.۵ میلیارد تومان بود که امسال به ۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: برای حفاظت از ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری، سال گذشته دو میلیون قطعه بچه ماهی رهاسازی شد و هدف گذاری شده تا این عدد به ۵ میلیون بچه ماهی برسد.

حسینی با اشاره به آمار تولید ماهیان خاویاری در مزارع پرورش ماهی اضافه کرد: تولید گوشت این نوع ماهیان به شیوه پرورش، از ۳۶۳ تن به ۴ هزار و ۶۲۶ تن رسیده همچنین آمار استحصال خاویار از ۱۱ تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ تن در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

اهداف برنامه هفتم در حوزه شیلات

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ۱۹۶ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور تصریح کرد: این مزارع ظرفیت تولید ۸ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۸۰ تن خاویار را دارند. مزارع در ۲۲ استان پراکنده بوده اما ۵۰ درصد تولید ماهیان خاویاری در استان‌های شمالی انجام می‌شود.

وی با اشاره به هدف گذاری تولید این گونه ماهیان در برنامه هفتم توسعه افزود: برنامه تولید برای ۲۰ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۲۰۰ تن خاویار در انتهای برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده است.

وی گفت: درآمد حاصل از صادرات محصولات حوزه شیلات، سهم ماهیان خاویاری ۳ دهم درصد بوده اما به لحاظ ارزشی ۲.۲ درصد از کل صادرات و ارزآوری این حوزه را به خود اختصاص داده است.

آمار حجم جذب سرمایه در بخش شیلات

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ۳ مؤلفه سرمایه گذار، دانش و اقلیم گفت: شاهد هستیم با این ۳ فاکتور تحول بزرگی در حوزه آبزی پروری کشور به وجود آمده است.

وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری این بخش یادآور شد: سال گذشته صنعت شیلات موفق شد ۱۱ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش خصوصی بود. این عدد نسبت به سال قبل ۴.۳ برابر شده است.

حسینی گفت: امروز ایجاد یک تشکل صنفی برای مسائل و مشکلات تولید ماهیان خاویاری ضروری است. همچنین بیمه تخصصی شیلات با ترنور مالی ۱۱۹ میلیارد تومانی از دیگر زیرساخت‌های مهم این حوزه بوده که باید با همکاری مشترک صنف و نهادهای اجرایی تدوین شود.