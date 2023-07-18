به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین همایش ملی ماهیان خاویاری در ایرانT سید محمد مجابی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی گفت: سیاست‌های کلی نظام در حوزه دریامحوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و یکی از محورهای آن مربوط به بخش شیلات است.

وی افزود: مساله دیگر جایگاهی است که این بخش در برنامه هفتم توسعه دارد. در سیاست‌های کلی به امنیت غذایی اشاره شده اما ضرورت دارد تا برای این موضوع عددگذاری شود.

مجابی با اشاره به چگونگی شکل گیری شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی عنوان کرد: این هلدینگ دارای نمایندگی در سراسر کشور بوده ضمن اینکه در عراق و قزاقستان نیز شعبه دارد. در مجلس ششم برای اینکه این سازمان تصدی گری نداشته باشد صید و پرورش خاویار در اختیار این شرکت مادر قرار گرفت. پس از ممنوعیت صید تجاری خاویار این شرکت فقط در حوزه مولد گیری فعالیت دارد.

وی تاکید کرد: با مذاکراتی که با سازمان شیلات ایران انجام شده قرار است به این سو حرکت شود که با میکروسزارین و سزارین به هر ترتیبی از ماهیان نارس نگهداری شود. این گونه ماهیان دارای ارزش بالایی بوده و باید تمام تلاش‌ها برای زنده نگه داشتن آنها به کار گرفته شود. در این راستا شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خرید ۳ آمبولانس خاویار اقدام کرده اما مهم این است که فرهنگ زنده نگه داشتن ماهیان خاویار به عنوان فسیل زنده در بین تولیدکنندگان جا بیفتد.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های این شرکت مجهز کردن صیدگاه‌های ۳ استان شمالی برای زنده نگهداشتن ماهیان نارس است. این شرکت آمادگی دارد در تجهیز صیدگاه‌ها با بخش خصوصی در قالب شرکت‌های دانش بنیان و مشارکت، همکاری کند.

مجابی افزود: ایران مهم‌ترین جایگاه را در تولید خاویار در جهان دارد و باید این جایگاه حفظ شود. در حال حاضر خاویار از کشورهای دیگر قاچاق می‌شود و از ایران به عنوان خاویار ایرانی به کشورهای دیگر ارسال می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از فعال کردن «شهر موزه خاویار در بندر کیاشهر» خبر داد و گفت: این شهر موزه مرکزی برای تحقیقات و پژوهش‌ها خواهد بود و در ادامه برنامه این است که بورس خاویار هم راه اندازی شود.