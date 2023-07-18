افزایش تکدی گری در شهر جهانی یزد/آسیب های زنجیره ای در کمین است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زارع بیدکی ظهر امروز در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: با توجه به نقش پررنگ متکدیان در افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها، در صدد هستیم تا برای رفع این موضوع جلساتی را با نهادهای مربوطه تشکیل دهد چرا که حضور متکدیان در شهر یزد زیبنده شهر جهانی نیست.

وی تکدی گری با تاکید بر اینکه به عنوان یک آسیب اجتماعی است، افزود: فقر، بیکاری، عدم مهارت و آشنایی با یک حرفه خاص از دلایل عمده روی آوردن به این کار است و لازم است با آموزش شهروندی و زمینه مناسب برای آموزش شهروندان، آنها را برای آموزش حرفه خاص سوق دهیم.

این عضو شورای شهر یزد افزود: گرچه بر اساس بند پنج ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری باید ساماندهی متکدیان را در دستور کار قرار دهد و شهرداری از وجود این افراد در سطح شهر رضایت ندارد، چرا که این مسئله علاوه بر نارضایتی مردم، سبب افزایش ترافیک و نازیبایی چهره شهر شده اما شهرداری به تنهایی نمی‌تواند از این معضل جلوگیری کند و تمام نهادها برای رفع آن باید همکاری لازم را داشته باشند.