محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیات‌های جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی این جمعیت به ۱۰ مورد حادثه شامل ۳ حادثه جاده‌ای، یک مورد حادثه جنایی، ۵ مورد خدمات حضوری و یک مورد گزارش مفقودی رسیدگی کردند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۲۱ نفر دچار حادثه شدند که ۱۰ نفر از آنان مصدوم بودند. از این تعداد، ۵ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین متأسفانه ۲ نفر از هموطنان در صحنه حادثه جان باختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان تصریح کرد: عملیات‌های امداد و نجات مذکور با حضور تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های پلیس‌راه مبارکه، مورچه‌خورت شاهین‌شهر (۲ پایگاه)، شهید غزنوی گلپایگان، زودان مبارکه، وادی بادرود، تیدجان خوانسار، شعبه نطنز، دولت قرین سمیرم و عوارض کاشان انجام شده است.