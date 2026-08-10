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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

۱۰ عملیات امدادی هلال‌احمر اصفهان در روز گذشته ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی داشت

۱۰ عملیات امدادی هلال‌احمر اصفهان در روز گذشته ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی داشت

اصفهان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از انجام ۱۰ عملیات امدادی طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد و گفت: در این حوادث ۲۱ نفر آسیب دیدند و ۲ نفر از آنان جان خود را از دست دادند.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیات‌های جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی این جمعیت به ۱۰ مورد حادثه شامل ۳ حادثه جاده‌ای، یک مورد حادثه جنایی، ۵ مورد خدمات حضوری و یک مورد گزارش مفقودی رسیدگی کردند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۲۱ نفر دچار حادثه شدند که ۱۰ نفر از آنان مصدوم بودند. از این تعداد، ۵ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین متأسفانه ۲ نفر از هموطنان در صحنه حادثه جان باختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان تصریح کرد: عملیات‌های امداد و نجات مذکور با حضور تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های پلیس‌راه مبارکه، مورچه‌خورت شاهین‌شهر (۲ پایگاه)، شهید غزنوی گلپایگان، زودان مبارکه، وادی بادرود، تیدجان خوانسار، شعبه نطنز، دولت قرین سمیرم و عوارض کاشان انجام شده است.

کد مطلب 6912867

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