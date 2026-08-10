موج گرما از فردا وارد ایلام می شود

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار داشت: طی امروز و فردا، نسبت به هفته گذشته در حدود یک تا دو درجه از گرمای هوا کاسته خواهد شد، اما این کاهش به معنای خنک شدن هوا نیست و همچنان هوای گرم در سطح استان حاکم است و هشدار زرد هواشناسی نیز کماکان برقرار خواهد بود.
وی با بیان اینکه از روز سهشنبه تا اواخر هفته، مجدداً بر شدت گرما افزوده خواهد شد، افزود: این امر میتواند مصادف باشد با روند رشد ابر در آسمان که میتواند شرجی بودن هوا را نیز به همراه داشته باشد و این شرایط، برای گروههای حساس مانند سالمندان و کودکان خطرآفرین خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان ایلام با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم هوای گرم، شهروندان باید تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر داشته باشند، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش موقت دما و سپس بازگشت موج گرما، ضروری است همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان نیز برنامههای خود را برای مدیریت مصرف انرژی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید، بهروزرسانی کنند و از ظرفیتهای موجود برای کاهش خسارتهای احتمالی استفاده نمایند.
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