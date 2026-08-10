بازرس کل گیلان: تأمین امنیت شغلی خبرنگاران در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی صبح دوشنبه در آیین تجلیل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: ۱۷ مرداد، روز تکریم، تجلیل و تعظیم از مقام شامخ و رفیع خبرنگاران خوشنام، سختکوش و پرتلاش گیلان است.
وی با اشاره به جایگاه خبرنگار به عنوان صدای رسای جامعه، گفت: هرگونه تلاش در راستای فسادستیزی و تقابل با صاحبان زر و زور، با بهرهگیری از منظومه فکری اصحاب رسانه بوده است که سببساز این اقدامات شده است.
مدیرکل بازرسی گیلان تصریح کرد: هرگونه تلاش در راستای تقابل با مفسدان اقتصادی و ارجاع اموال دولتی، با شفافسازی و مطالبهگری خبرنگاران همراه بوده است؛ آنان صادقانه و بدون هیچگونه چشمداشتی در راستای تحقق عدالت میکوشند.
خبرنگاری؛ شغلی مقدس و دارای منصب الهی
آقایی با بیان اینکه خبرنگار، دیدبان جامعه است، افزود: یکی از مشاغل مقدس و دارای منصب الهی، خبرنگاری است که ناشی از کارکرد و ساختار این حرفه میباشد؛ زیرا به وسیله قلم - که در قرآن بدان تأکید شده است - اقدام به اطلاعرسانی، تحولآفرینی، شفافسازی و مقابله با فساد مینمایند.
وی به تدارک نهضت اطلاعرسانی توسط اصحاب رسانه اشاره و عنوان کرد: در عصر نوین، خبرنگاری یک شغل معمولی نیست، بلکه یک حکمرانی است و امروز سیطره عظمت و قدرت در جامعه بشری، در ید پرتوان رسانه قرار دارد.
رسانه؛ قابلیت اصلاحگری و ویرانگری
مدیرکل بازرسی گیلان با بیان اینکه رسانه دارای قابلیت اصلاحگری و ویرانگری است، گفت: خبرنگاران به عنوان حکمرانان نظام اجتماعی، در غبار شبهات، حقایق را به کرسی مینشانند و همواره در تقابل با شایعات هستند.
آقایی ضمن تأکید بر تأمین امنیت شغلی برای اصحاب رسانه، اضافه کرد: در راستای نظارت اجتماعی خبرنگاران، بررسی موانع، مشکلات و تهدیدات این شغل همواره باید مورد رصد و در دستور کار قرار بگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: مطالبهگری خبرنگاران به منزله مداخله در امورات نیست، بلکه با رویت، بررسی، صحتسنجی و روایتگری، در راستای مطالبه مشکلات مردم گام برمیدارند و این مسئله، همان مصداق دیدبانی جامعه توسط خبرنگاران است.
نظر شما