سکان هدایت کشتی بوشهر به عباس فقیه سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم با اشاره به سوابق و تجربیات عباس فقیه در عرصه ورزش، بر استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و کارآمد و تلاش برای انجام مطلوب مسئولیتهای محوله تأکید شده است.
سرپرست جدید هیئت کشتی استان بوشهر در مسئولیت خود، وظیفه ساماندهی امور هیات و فراهم کردن زمینه برای تداوم و تقویت برنامههای این رشته ورزشی در استان را برعهده دارد.
انتظار میرود در دوره سرپرستی عباس فقیه، با بهرهگیری از ظرفیت مربیان، داوران، کشتیگیران و پیشکسوتان این رشته، زمینه برای تقویت ساختار اجرایی و توسعه کشتی در شهرستانهای مختلف استان بوشهر فراهم شود.
پیش از این، مدیریت هیئت کشتی استان بوشهر برعهده سردار دشتی بود.
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