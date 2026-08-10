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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

سکان هدایت کشتی بوشهر به عباس فقیه سپرده شد

سکان هدایت کشتی بوشهر به عباس فقیه سپرده شد

بوشهر- در حکمی از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران«عباس فقیه» به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم با اشاره به سوابق و تجربیات عباس فقیه در عرصه ورزش، بر استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و کارآمد و تلاش برای انجام مطلوب مسئولیت‌های محوله تأکید شده است.

سرپرست جدید هیئت کشتی استان بوشهر در مسئولیت خود، وظیفه ساماندهی امور هیات و فراهم کردن زمینه برای تداوم و تقویت برنامه‌های این رشته ورزشی در استان را برعهده دارد.

انتظار می‌رود در دوره سرپرستی عباس فقیه، با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان، داوران، کشتی‌گیران و پیشکسوتان این رشته، زمینه برای تقویت ساختار اجرایی و توسعه کشتی در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر فراهم شود.

پیش از این، مدیریت هیئت کشتی استان بوشهر برعهده سردار دشتی بود.

کد مطلب 6912800

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    نظرات

    • مرداد علی IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      3 1
      پاسخ
      خدایا شکرت

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