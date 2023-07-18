نصب ۷ المان حجمی عاشورایی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عاقلی در خصوص فضاسازی و اکران‌های محیطی محرم در شهر کرج اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن ماه محرم و در راستای فراهم‌سازی بسترهای لازم در شهر برای ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله (ع)، اقدامات مختلفی به ویژه در دهه آغازین ماه محرم در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از هفته‌های قبل برای آمادگی جهت استقبال شایسته و باشکوه از ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ۷۲ تن از یاران با وفای‌ایشان در تلاش و برنامه‌ریزی است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج بیان داشت: خروجی اقدامات انجام شده، این روزها در چهره و فضای سطح شهر و محلات و معابر و میادین شهر کرج به طور کامل مشهود است و گروه‌های متعددی در اقصی نقاط شهر در حال نصب آذین‌بندی و کتیبه و کتل و پرچم و ریسه‌های مشکی هستند.

این مسئول با اشاره به نصب ۷ المان حجمی فرهنگی مناسبتی، اضافه کرد: طی فراخوان منتشر شده سیاه پوشی و طراحی اِلمان محرم ۱۴۰۲ از بین ۳۱ طرح دریافتی هنرمندان پس از ارزیابی طرح‌ها در کمیته داوری هفت طرح انتخاب که پس از ساخت توسط هنرمندان در شهر جانمایی شده است.

عاقلی با بیان اینکه عملیات نصب ۴۲ المان نوری در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون ۱۳۰ تابلوی شهری، ۱۳۰ عدد کتیبه، ۴۸ هزار متر ریسه، ۲۶۵ عدد پرچم سامورایی و ۶۰ رول کتیبه ۹۰×۱۲۰ وچاپ و نصب ۳ هزار و ۱۰۰ متر بنر با محوریت این سازمان در سطح مناطق ۱۰ گانه به ویژه در مراکز اصلی شهر صورت پذیرفته تا چهره و سیمای این کلانشهر متناسب با ایام محرم، معنوی و سرشار از شور و شعور حسینی شود.