اتصال کهگیلویه وبویراحمد به شبکه ریلی درکمترین زمان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه ریلی بررسی می‌شود و با توجه به اینکه استان‌های همسایه به شبکه ریلی متصل هستند و امکان اینکه استان به شبکه وصل شود وجود دارد.

وی بیان داشت: با پیگیری جهادی می‌توان در مدت زمان مناسبی صدای سوت قطار در این استان شنیده شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه ریلی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم خبر خوش توسعه اتصالات ریلی را به مردم برسانیم.

معیشت مردم اولویت است

وی با بیان اینکه معیشت مردم اولویت است، گفت: نوسانات قیمت ارز در زندگی مردم تأثیر داشته و باید به جایی برسیم که این نوسانات تأثیری بر معیشت نداشته باشد.

رئیسی با بیان اینکه سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است، گفت: ثبات کشور باعث ارتباط مؤثر با کشورها شده و ما تهدیدات را به فرصت‌ها بدل کرده‌ایم.

وی افزود: ایران، ایران قدرتمند است و با وجود همه تحریم‌ها در صنایع مختلف حرف اول را می‌زند و این نتیجه تلاش داخلی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما در مقابل دشمنان مقاوم هستیم و با کسانی که تعامل کنند، تعامل می‌کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سد چم شیر با پیگیری کارشناسان و تلاش همه جانبه به نتیجه رسید، گفت: این امر نتیجه کار شبانه روزی است و باید در همه پروژه‌ها به شکل جهادی و مضاعف تلاش کنیم.

رئیسی اظهار داشت: در حوزه آبرسانی استان کهگیلویه و بویراحمد منابع آب دارد اما باید این منابع مدیریت شود و سدهای دیگری ایجاد و سدهای در دست ساخت نیز تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه در این سفر سد چم شیر که ۷۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی را آبیاری می‌کند افتتاح شد، گفت: مجتمع پتروشیمی نیز در گچساران افتتاح و آبرسانی به روستاها انجام و جاده پاتاوه- دهدشت نیز به بهره برداری رسید.

رئیسی تصریح کرد: برای کاهش بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد باید زمینه‌های اشتغال فراهم شود و این استان در همه حوزه‌ها ظرفیت دارد و باید از این ظرفیت‌ها در راستای اشتغالزایی استفاده کرد.

وعده مسکن که در ابتدای دولت عنوان شد، نیاز کشور است

وی افزود: وعده مسکن که در ابتدای دولت عنوان شد، نیاز کشور است و متن قانون نیز بیان می‌کند که باید یک میلیون مسکن ساخته شود که اگر در گذشته این کار انجام شده بود اکنون وضعیت مسکن این گونه نبود.

رئیس جمهور اظهار داشت: در شهرستان‌ها امکان در اختیار گذاشتن زمین وجود دارد و در مرکز استان نیز مسئله زمین حل شده است.

وی با بیان اینکه در دور دوم سفر مصوبات دور اول پیگیری شد، گفت: احداث فازهای جدید پالایشگاهی و پترو پالایشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام می‌شود.

رئیسی بر تسریع تکمیل سد تنگ سرخ تاکید کرد و افزود: تکمیل سریع سد تنگ سرخ و احداث سد سقاوه از برنامه‌های دور دوم سفر است.

بهسازی و نوسازی ۲۰۰۰ واحد مسکونی در سی سخت

وی تکمیل بزرگراه شیراز-سپیدان- یاسوج، تکمیل ایل راه‌های عشایری و تأمین پنل‌های خورشیدی را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: بهسازی و نوسازی ۲۰۰۰ واحد مسکونی در سی سخت، گازرسانی به ۷۰۹ روستا و افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی بهمئی از کارهایی است که انجام گرفته است.

رئیس جمهور اظهار داشت: اجرای مصوبات از سه طریق دنبال می‌شود، یکی از طریق استاندار، از طریق معاون اجرایی رئیس جمهور و دیگری مدیران هستند که باید کارها را به جد دنبال کنند و اصحاب رسانه نیز می‌توانند مطالبه گری و پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه برای ایجاد مسکن اصحاب رسانه از طریق تعاونی می‌توان اقدام کرد، گفت: استاندار واگذاری زمین به خبرنگاران را پیگیری کند و از طریق وزارت راه نیز پیگیری می‌شود.

جذب سرمایه گذار نیازمند وجود زیر ساخت‌ها است

رئیسی همچنین با بیان اینکه جذب سرمایه گذار نیازمند وجود زیر ساخت‌ها است، گفت: زیر ساخت باید برای سرمایه گذاری فراهم باشد و یکی از این زیر ساخت‌ها فرودگاه یاسوج است که متأسفانه تعداد پروازها در این فرودگاه کم است.

وی افزود: فرودگاه باید فعال باشد و چون تقاضا برای پرواز وجود دارد باید زمینه ایجاد پروازهای روزانه در هفته فراهم شود و حداقل در یک روز، یک پرواز داشته باشیم.

رئیسی بیان داشت: امکان ایجاد پروازهای مشهد، کربلا و نجف نیز در این استان وجود دارد و برای تهران داشتن حداقل روزی یک پرواز ضرورت دارد.