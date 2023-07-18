انعقاد ۳ تفاهم نامه با دانش بنیان ها در حوزه صنایع غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین رویداد تبادل فناوری حوزه صنایع غذایی با حضور ۵۰ شرکت دانش بنیان در حوزه مواد غذایی و صنایع وابسته صبح امروز برگزار شد.

در حاشیه این رویداد، ۳ تفاهم نامه میان شرکت های دانش بنیان و یک هلدینگ تجاری بزرگ منعقد شد. به منظور «تامین خاک رنگبر مورد استفاده در صنعت تصفیه روغن نباتی با قابلیت کاهش عدد آنیزیدین در فرآیند رنگبری» و در راستای رفع نیازهای فناورانه توسط محصولات تولید داخل، نخستین تفاهم‌نامه میان این هلدینگ تجاری و یک شرکت دانش بنیان منعقد شد.

موضوع این تفاهم نامه تامین خاک رنگبر مورد استفاده در صنعت تصفیه روغن نباتی، در فاز های امکان سنجی ،ارائه پروپوزال و ارائه طرح توجیهی با برآوردهای اقتصادی جهت بررسی در کمیته اقتصادی معاونت اقتصادی سازمان مربوطه است.

همچنین برای «تدوین طرح جامع افزایش بهره وری مصرف آب و بازچرخه پساب در صنعت تصفیه روغن نباتی» و به منظور رفع نیازهای فناورانه توسط محصولات تولید داخل، یک تفاهم‌نامه دیگر میان این هلدینگ تجاری به ‌عنوان طرف اول و شرکت دانش بنیان منعقد شد.

موضوع این تفاهم نامه تدوین طرح جامع افزایش بهره وری مصرف آب و بازچرخه پساب در صنعت تصفیه روغن نباتی ،در فاز های امکان سنجی ارائه پروپوزال و ارائه طرح توجیهی با برآوردهای اقتصادی جهت بررسی در کمیته اقتصادی معاونت اقتصادی سازمان و یا همان هلدینگ تجاری مربوطه است.

از سوی دیگر به منظور «امکان سنجی استفاده از آنزیم در بهینه سازی فرآیندهای صنعت تصفیه روغن نباتی» و به منظور رفع نیازهای فناورانه توسط محصولات تولید داخل، تفاهم‌نامه سوم با یک شرکت دانش بنیان در حاشیه رویداد تبادل فناوری در صنعت غذایی منعقد شد.

موضوع اصلی تفاهم‌نامه عبارت است از همکاری، تعامل و مشاوره یک شرکت روغنکشی با شرکت فناور برای استفاده از ایده‌ها، راهکارها و محصولات تحقیقاتی در راستای اجرای پروژه‌ امکان سنجی استفاده از آنزیم در بهینه سازی فرآیندهای صنعت تصفیه روغن نباتی است.