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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

معاون خدمات شهری شهرداری یزد خبر داد؛

اجرای ایده های برتر ایده شو یزد پلاس برای زیباسازی و بازی در شهر

اجرای ایده های برتر ایده شو یزد پلاس برای زیباسازی و بازی در شهر

یزد- معاون خدمات شهری شهرداری یزد از اجرای ایده‌های برگزیده رویداد دانش آموزی ایده شو یزد پلاس در حوزه زیباسازی و بازی های شهری خبر داد.

حمیدرضا رحیم‌دل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویداد ایده شو دانش آموزی یزد پلاس برای دومین سال متوالی در شهر یزد با مشارکت و همکاری شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش استان با محوریت مرکز در خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این رویداد از دانش آموزان خواسته شد که ایده‌هایی را در زمینه زیباسازی شهر، مبلمان، رنگ آمیزی، آرایه های تبلیغاتی و بازی‌های خلاقانه قابل اجرا در شهر ارائه کنند که ۲۵ ایده کاربردی و عملیاتی انتخاب شد و قرار است با دستور شهردار، این ایده‌ها در پارک‌ها، بوستان‌ها و سطح شهر به اجرا درآید و نقش دانش آموزان را در مدیریت شهر جهانی افزایش دهد.

معاون شهردار یزد درباره ایده‌های ارائه شده در این رویداد دانش آموزی گفت: ایده‌های مورد نظر دانش آموزان بیشتر طراحی بازی‌های گروهی و خانوادگی و وسایل است که نیاز نسل امروز را نشان می‌دهد و باید مورد توجه قرار گیرد.

رحیم‌دل ادامه داد: اجرای این ایده‌ها دور شدن کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و تشویق به سمت فعالیت‌های اجتماعی در کنار افزایش نشاط و شادابی را به دنبال خواهد داشت و تمام تلاش شهرداری به این سمت و سو است که مشارکت اجتماعی دانش آموزان و انجام کارهای گروهی در فضاهای شهری ترویج شود و در طراحی‌های شهری نیز تحول آفرین باشد.

کد مطلب 5839974

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