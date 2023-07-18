سرمربی جدید تیم نفت مسجدسلیمان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش که فصل گذشته هدایت نفت مسجدسلیمان را برعهده داشت بار دیگر سرمربی این تیم شد.

اشکش در سه سال اخیر هدایت استقلال ملاثانی در لیگ دسته اول و نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر را به عهده داشت.

اشکش پس از سقوط نفت مسجدسلیمان به لیگ آزادگان از این تیم جدا شد اما با تصمیم مدیران باشگاه بار دیگر به این تیم بازگشت.

وی همچنین سرمربی شاهین هندیجان، پرسپولیس ویس، استقلال رامهرمز، استقلال اهواز، ملی حفاری اهواز و سردار بوکان را در کارنامه دارد.

تیم نفت مسجدسلیمان امسال در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور به میدان می‌رود و در روزهای آینده تمرینات پیش فصل خود را آغاز خواهد کرد.