محرم در بوشهر از گذشته تا امروز

به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم همواره با شور خاص در استان بوشهر همراه بوده است و مردم مراسم و برنامه‌های ویژه‌ای را در این ایام برگزار می‌کنند.

یکی از پیرغلامان بوشهری به تشریح تفاوت‌های محرم از گذشته تا امروز می‌پردازد.