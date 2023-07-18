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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۴

پنجره مهر؛

محرم در بوشهر از گذشته تا امروز

محرم در بوشهر از گذشته تا امروز

بوشهر- استان بوشهر دارای مراسم و برنامه‌های خاصی در ایام محرم است.

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به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم همواره با شور خاص در استان بوشهر همراه بوده است و مردم مراسم و برنامه‌های ویژه‌ای را در این ایام برگزار می‌کنند.

یکی از پیرغلامان بوشهری به تشریح تفاوت‌های محرم از گذشته تا امروز می‌پردازد.

کد مطلب 5840017

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