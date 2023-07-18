با گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری صبح امروز سه شنبه در جمع شورای فرماندهی سپاه آذربایجانشرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای لشکر عاشورا با درود به روح شهید امنیت، امیر حسینپور نانسا اظهار کرد: به خانواده این شهید عزیز، تبریک و تسلیت میگویم. شما میبینید شقاوت دشمن بالاست و باید همواره آمادگی خود را حفظ کنیم.
وی افزود: آذربایجانشرقی هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ ایفای نقش مؤثر در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاطع مختلف دوره پس از آن، استان مهمی است. در سپاه عاشورا روحیه جهادی و انقلابی حاکم است، باید با تمسک به این روحیات قدرت تأثیرگذاری خود در مسائل منطقه را افزایش دهید.
وی اظهار کرد: برابر گزارش همکارانم در ستاد کل، اقدامات بسیار خوبی در سپاه عاشورا انجام شده است. سپاه حافظ انقلاب اسلامی است و گزارشات نشان میدهد، سپاه عاشورا جزو سپاههای موفق استانی است. این سپاه با آمادگی و هوشیاری اجازه عرض اندام به جریانات معاند را نداده است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به حوادث سال گذشته گفت: استان آذربایجان شرقی جزو استانهای نمونه کشور بود. ما کمترین ناآرامی را در این استان شاهد بودیم. در کنار تلاش دستگاههای مختلف امنیتی، انتظامی و نظامی، نقش مردم عزیز استان در عدم همراهی با دشمن و حضور منسجم در راهپیماییها و تجمعات بر علیه دشمن بسیار برجسته بود.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: عدم همراهی مردم با اغتشاشگران، اقتدار کشور را رقم زد که شما نتایج آن را میبینید. تحولاتی که در ارتباط با کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی اتفاق افتاده، محصول سربلندی مردم و نظام در حوادث سال گذشته است. دشمن فهمیده که جمهوری اسلامی قابل براندازی نیست.
وی با اشاره به تحولات جهانی گفت: قطب قدرت در حال چرخش به سمت آسیاست. نگاه قدرتهای غیر غربی هم به جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقهای است.
سرلشکر باقری تصریح کرد: آذربایجان شرقی هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ ایفای نقش مؤثر در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاطع مختلف دورهی پس از آن، استان مهمی است. در سپاه عاشورا روحیه جهادی و انقلابی حاکم است. باید با تمسک به این روحیات قدرت تأثیرگذاری خود در مسائل منطقه را افزایش دهید.
وی در پایان با درود به روح شهید امنیت، امیر حسین پور نانسا گفت: به خانواده این شهید عزیز، تبریک و تسلیت می گویم. شما میبینید شقاوت دشمن بالاست و باید همواره آمادگی خود را حفظ کنیم.
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