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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

در موزه خودروهای تاریخی برگزار می‌شود؛

برپایی نمایشگاه نقاشی‌های شگفت انگیز خودرو

برپایی نمایشگاه نقاشی‌های شگفت انگیز خودرو

نمایشگاهی از نقاشی‌های شگفت انگیز با موضوع خودرو در موزه خودروهای تاریخی ایران برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ اولین نمایشگاه تخصصی نقاشی خودرو توسط هنرمندی به نام علی سلیمانی از ۱۲ تا ۲۰ مرداد در موزه خودروهای تاریخی برپا خواهد شد.

سلیمانی در به تصویر درآوردن این خودروها به طرز هنرمندانه‌ای از تکنیک مداد رنگی و ماژیک به سبک رئال استفاده کرده است سبک کار او باعث شده تا این نقاشی‌ها در نگاه اول به عکس شباهت داشته باشد.

برپایی نمایشگاه نقاشی‌های شگفت انگیز خودرو

وی اکنون در نظر دارد ۸ تا ده اثر از نقاشی‌های خود را با موضوع خودرو در موزه به نمایش بگذارد. سلیمانی به تازگی یکی از ماشین‌های موزه خودرو را نقاشی کرده و در نظر دارد پس از نمایشگاه، این نقاشی را به موزه خودروهای تاریخی اهدا کند.

این نقاشی از روی یکی از خودروهای موزه به نام « MPV تهران» کشیده شده است. MPV تهران تنها محصول مشترک مرسدس بنز، پورشه و فولکس واگن است که نام آن را از حروف اختصاری انگلیسی این سه کمپانی گرفته‌اند و چون به سفارش تهران ساخته شده کلمه «تهران» را نیز به آن اضافه کرده اند.

کد مطلب 5840055
فاطمه کریمی

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