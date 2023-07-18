به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده این شرکت (منتهی به اسفند ۱۴۰۱) چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود.
مجمع عمومی عادی سالیانه مجموعه انتقال دادههای آسیاتک، منتهی به اسفند ۱۴۰۱، چهارشنبه هفته جاری (۲۸ تیر) در مرکز نوآوری و شتابدهی «رایمون» برگزار میشود. در این مراسم، اعضای هیئت مدیره به صورت حضوری و آنلاین میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی هستند و علاقهمندان میتوانند از طریق این آدرس، در مراسم حضور داشته باشند.
در بخش نخست این مراسم که مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه است، محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک گزارشی درباره عملکرد هیأت مدیره و شرکت ارائه میکند؛ علاوه بر این، سهامداران صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی اسفند ۱۴۰۱ را بررسی و درباره آن، تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ و انتخاب اعضای هیئت مدیره تصیمگیری میکنند.
در مجمع فوقالعاده که همزمان برگزار میشود نیز، سهامداران درباره اصلاح برخی مواد اساسنامه و تطابق آن با نمونه سازمان بورس گفتوگو و تصمیمگیری میکنند.
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