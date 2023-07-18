  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف بیش از ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان

کشف بیش از ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان

اهواز- جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از توقیف یک دستگاه کامیون تانکر حامل ۲۴ هزار و ۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله سفید پوست بیان کرد: مأموران انتظامی هندیجان در راستای اجرای طرح پیشگیری از قاچاق سوخت، حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بررسی دقیق صورت گرفته مشخص شده که راننده فاقد هرگونه مدارک معتبر و قانونی برای حمل بار خودرو است، افزود: در این عملیات ۲۴ هزار و ۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ سفیدپوست اظهار کرد: خودرو در پارکینگ توقیف، سوخت قاچاق تحویل نماینده شرکت نفت و راننده خودرو به همراه پرونده برای تعیین تکلیف تحویل تعزیرات حکومتی شهرستان شد.

کد مطلب 5840097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها