کشف بیش از ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله سفید پوست بیان کرد: مأموران انتظامی هندیجان در راستای اجرای طرح پیشگیری از قاچاق سوخت، حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بررسی دقیق صورت گرفته مشخص شده که راننده فاقد هرگونه مدارک معتبر و قانونی برای حمل بار خودرو است، افزود: در این عملیات ۲۴ هزار و ۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ سفیدپوست اظهار کرد: خودرو در پارکینگ توقیف، سوخت قاچاق تحویل نماینده شرکت نفت و راننده خودرو به همراه پرونده برای تعیین تکلیف تحویل تعزیرات حکومتی شهرستان شد.