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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

رئیس اداره هواشناسی سبزوار:

ریزگردها تا پایان هفته مهمان ناخوانده سبزوار هستند

ریزگردها تا پایان هفته مهمان ناخوانده سبزوار هستند

سبزوار ـ رئیس اداره هواشناسی سبزوار گفت: به دلیل ناپایداری جوی تا پایان هفته ریزگردها مهمان ناخوانده سبزوار هستند.

رضا صبوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل ناپایداری جوی و نامساعد بودن هوا ریزگردها مهمان ناخوانده مردم سبزوار هستند.

رئیس اداره هواشناسی سبزوار با اشاره به اینکه علت اصلی ریزگردها خشکسالی، رطوبت کم هوا و ناپایداری جوی است، افزود: در صورتی که رطوبت هوا زیاد شود بارندگی تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: پیش بینی هوا در حال حاضر نشان می‌دهد شرایط جوی ناپایدار و با توجه به صدور هشدار ۲۰ هواشناسی تا آخر هفته ریزگردها و گردو خاک مهمان ناخوانده سبزوار هستند و بارندگی وجود ندارد.

صبوری در پاسخ به اقدامات لازم برای پیشگیری از ریزگردها اضافه کرد: در سازمان هواشناسی کشور کارگروه‌های خاصی تشکیل شده که وضعیت موجود در کشور بررسی می‌کنند و با شناسایی کانون‌های گردوخاک اقدامات و گزارش‌های لازم به مسئولان مربوطه برای پیشگیری ارائه می‌شود.

کد مطلب 5840100

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