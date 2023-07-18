ریزگردها تا پایان هفته مهمان ناخوانده سبزوار هستند

رضا صبوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل ناپایداری جوی و نامساعد بودن هوا ریزگردها مهمان ناخوانده مردم سبزوار هستند.

رئیس اداره هواشناسی سبزوار با اشاره به اینکه علت اصلی ریزگردها خشکسالی، رطوبت کم هوا و ناپایداری جوی است، افزود: در صورتی که رطوبت هوا زیاد شود بارندگی تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: پیش بینی هوا در حال حاضر نشان می‌دهد شرایط جوی ناپایدار و با توجه به صدور هشدار ۲۰ هواشناسی تا آخر هفته ریزگردها و گردو خاک مهمان ناخوانده سبزوار هستند و بارندگی وجود ندارد.

صبوری در پاسخ به اقدامات لازم برای پیشگیری از ریزگردها اضافه کرد: در سازمان هواشناسی کشور کارگروه‌های خاصی تشکیل شده که وضعیت موجود در کشور بررسی می‌کنند و با شناسایی کانون‌های گردوخاک اقدامات و گزارش‌های لازم به مسئولان مربوطه برای پیشگیری ارائه می‌شود.