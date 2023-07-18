حمایت از ۸۱۲ خانواده دارای فرزند چندقلو در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سمائی سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همدان که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، با بیان اینکه تعداد ۸۱۲ خانواده همدانی دارای فرزند چندقلو از حمایت‌های بهزیستی بهره مند هستند؛ اظهار کرد: این خانواده‌ها شامل ۷۳۰ خانواده دارای فرزند دوقلو، ۷۹ خانواده دارای فرزند سه قلو و سه خانواده دارای فرزند چهارقلو هستند.

وی، به اجرای برنامه‌های توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان همدان نیز اشاره و به تشریح دیگر خدمات بهزیستی از قبیل اورژانس اجتماعی، مراکز شبه خانواده و غیره پرداخت.

امیر کوکاییان در ادامه این جلسه، با بیان اینکه در پایان سال گذشته تعداد یک هزار و ۹۸۳ نفر از حق پرستاری بهره مند بودند، گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده خوشبختانه این میزان در حال حاضر به ۲ هزار و ۱۹۸ نفر رسیده است.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر، تعداد ۲۲ هزار و ۱۵۸ نفر در استان همدان از مستمری حوزه توانبخشی بهزیستی بهره مند هستند؛ میزان اعتبار این مستمری‌ها را بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت ماهانه اعلام کرد.

کوکاییان در ادامه صحبت‌های خود به راه اندازی و گسترش خانه‌های حمایتی و میان راهی، راه اندازی و تجهیز قرنطینه مراکز شبانه روزی وغیره اشاره کرد.

در ادامه، سیاوش رهبر؛ سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان همدان نیز از اجرای طرح پیشگیری از خودکشی در ۵۳ محله استان همدان خبر داد.