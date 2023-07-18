۵۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به برنامه‌های عبوراز اوج بار ۱۴۰۲ که بخشی از آن مربوط به افزایش در میزان تولید و ظرفیت تأمین برق است، گفت: در راستای اهداف وزارت نیرو و رفع ناترازی تولید برق در کشور، برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی طبق برنامه در حال انجام است.

وی با اشاره به ظرفیت نیروگاه چمشیر گفت: نیروگاه ۱۷۶ مگاواتی چمشیر به صورت ۳ واحد ۵۵ مگاواتی و دو واحد ۵ مگاواتی در دست ساخت است که روز گذشته اولین واحد ۵۵ مگاواتی آن با حضور ریاست محترم جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: نیروگاه ۱۷۶ مگاواتی چمشیر توان تأمین برق یک شهر با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر را دارد که با انرژی پاک و بدون مصرف سوخت فسیلی همزمان با آزاد سازی آب امکان تولید برق را برای مردم استان کهکیلویه و بویراحمد فراهم کرده است.