اتصال واحد های۴و ۵ نیروگاه سد چمشیر گچساران به شبکه برق سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سلطانی جو اظهار کرد: واحدهای ۴و ۵ نیروگاه چم شیر با موفقیت به شبکه سراسری کشور متصل و وارد مرحله بهره برداری تجاری شد.

وی افزود: با اتصال نیروگاه سد چمشیر گچساران به شبکه سراسری برق به طور متوسط سالیانه ۵۳ گیگاوات ساعت تولید انرژی خواهد داشت.

مدیر امور برق و مکانیک طرح سد و نیروگاه چم شیر در شرکت توسعه منابع آب و نیروی کشور بیان کرد: نیروگاه سد چمشیر در ۱۴ شهریور ماه جاری با بستن تخلیه کننده تحتانی سد، از طریق پست ۲۳۰ کیلو ولت به شبکه برق کشور متصل و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک و پایدار در منطقه ایفا می‌کنند.

وی ظرفیت نیروگاه چمشیر را ۱۷۵ مگاوات دانست و بیان کرد: این واحد شامل ۳ واحد ۵۵ مگاواتی با توربین فرانسیس عمودی و ۲ واحد ۵ و نیم مگاواتی با توربین فرانسیس افقی زیست محیطی می‌باشد که توانایی تولید سالیانه ۵۳ گیگاوات ساعت انرژی را دارد.

سلطان جو ابراز کرد: این طرح علاوه بر تامین برق پایدار، به توسعه اقتصادی شهرستان و استان کمک شایانی خواهد کرد.

سد و نیروگاه چمشیر بر روی رودخانه زهره در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر دوگنبدان واقع شده و با حجم مخزن دو هزار و ۳۰۰ میلیون متر مکعب، نقش مهمی در مدیریت آبی و تولید انرژی برق آبی ایفا می‌کند.