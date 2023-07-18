حمله انتحاری به خودروی نیروهای امنیتی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِکسپرس تریبیون، دست کم ۸ نفر بر اثر انفجار انتحاری در شهر پیشاور واقع در ایالت خیبرپختونخواه واقع در کشور پاکستان زخمی شدند.

پلیس پاکستان در این خصوص اعلام کرد که عاملان انتحاری، خودروی «اف‌سی» (خودروی نیروهای امنیتی) را در نزدیکی پارک «شلمان» (Shalman) در حیات آباد (Hayatabad) هدف قرار دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، مأموران پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان خود را به محل انفجار رساندند و تحقیقات اولیه در این ارتباط را آغاز کردند.

پلیس با تأیید بر مجروح شدن ۸ نفر گفت که خودروی اف‌سی در این انفجار هدف کمین واقع و به طور کامل منهدم شده است.

پلیس با بیان اینکه مجروحان این حادثه برای مراقبت‌های پزشکی فوری به مجتمع درمانی حیات آباد منتقل شدند، گفت: گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این یک حمله انتحاری بوده است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده نگرفته است.

برخی از منابع بیمارستانی نیز در این ارتباط اعلام کردند که حال برخی از زخمی‌های این حادثه وخیم گزارش شده است.

برخی رسانه‌های محلی پاکستان در این باره اعلام کردند که در این حادثه یک نیروی امنیتی این کشور جان باخته است؛ اما اسلام آباد تا کنون در این باره بیانیه‌ای رسمی صادر نکرده است.