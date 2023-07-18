۱۲۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی در همدان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک مدیران بنیاد علوی و بنیاد برکت، بانک‌ها و دستگاه‌های متولی تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: بنیاد علوی و بنیاد برکت در حوزه اشتغال‌زایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مشاغل خانگی عملکرد خوبی داشته‌اند.

وی افزود: بانک‌ها و دستگاه‌های متولی همکاری ویژه‌ای با بنیاد علوی و بنیاد برکت داشته باشند و از ظرفیت این دو مجموعه بزرگ در جهت توسعه اقتصادی استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری همدان اقدامات بنیاد علوی در دو بخش مرکزی و قهاوند قابل تقدیر است، گفت: اخیراً یک آمبولانس با تمام امکانات از طرف بنیاد علوی به مردم قهاوند اهدا شده است که در حکم یک بیمارستان سیار است و همه امکانات را دارد.

ربانی‌مهر خاطرنشان کرد: ۱۲۰ میلیارد تسهیلات اشتغال‌زایی توسط بنیاد علوی و بنیاد برکت در شهر همدان پرداخت شده است که کمک بزرگی به امر اشتغالزایی است.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات بیان کرد: مرداد ماه عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعلام می‌شود و انتظار است بانک‌ها اعتبارات را جذب کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری همدان عنوان کرد: ۸۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان در شهر همدان هستند و انتظار است به همین میزان ت تسهیلات بخش دانش‌بنیان‌ها به همدان اختصاص داده شود.