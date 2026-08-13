مطالبه آبی چهارباغ از سد طالقان

محمدرضا البرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در شهرستان چهارباغ اظهار کرد: امسال با توجه به اقداماتی که دولت انجام داده، شرایط نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده و قطعی‌ها و نوسانات برق و آب به مراتب کاهش یافته است.

وی افزود: در حوزه برق، اقدامات تکمیلی و ترمیمی مناسبی انجام شده و با همت نماینده مردم منطقه، پست جدید لشکرآباد ایجاد و پست کمالشهر نیز تکمیل شد که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش نوسانات برق داشته است.

فرماندار چهارباغ بیان کرد: ایجاد و تکمیل این زیرساخت‌ها گامی مؤثر برای رفع بخشی از مشکلات حوزه برق شهرستان بوده و امیدواریم با تداوم اقدامات، وضعیت شبکه پایدارتر شود.

کمبود منابع آبی چهارباغ

البرزی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی شهرستان گفت: چهارباغ از منابع آبی گذرا مانند رودخانه و سد برخوردار نیست و عمده منابع تأمین آب شهرستان از طریق چاه‌هاست؛ بنابراین با توجه به کاهش بارش‌ها، با محدودیت منابع آبی زیرزمینی نیز مواجه هستیم.

وی ادامه داد: برای مدیریت این شرایط، با احداث و احیای چاه‌ها تلاش شده نیاز آبی شهرستان تأمین شود و در برخی مقاطع نیز با رعایت فرآیندهای سلامت و بهداشت، از ظرفیت آب کشاورزی برای ورود به شبکه استفاده شده است.

فرماندار چهارباغ تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده موجب شده اتفاقات خوبی در حوزه تأمین آب رقم بخورد، اما همچنان کمبودهای فراوانی وجود دارد و باید برای رفع آن اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

البرزی استفاده از منابع آب طالقان را یکی از مطالبات اصلی شهرستان دانست و گفت: خواست اصلی ما این است که امکان استفاده از آب طالقان برای تأمین پایدار آب چهارباغ فراهم شود.

استقرار ادارات در چهارباغ شتاب گرفت

وی همچنین درباره آخرین وضعیت استقرار دستگاه‌های اجرایی در شهرستان چهارباغ اظهار کرد: در ماه‌های اخیر با رایزنی‌های انجام‌شده، روند استقرار برخی ادارات و بانک‌ها در شهرستان شتاب گرفته است.

فرماندار چهارباغ افزود: مقدمات فعالیت یکی از بانک‌ها فراهم شده و به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد. بانک کشاورزی نیز قول داده است روند استقرار خود را تا شهریورماه انجام دهد.

وی ادامه داد: اداره ثبت اسناد و املاک نیز که یکی از نیازهای ضروری شهرستان بود، روز گذشته از محل بازدید کرد و امیدواریم این اداره نیز به‌زودی در چهارباغ مستقر شود.

البرزی با اشاره به استقرار اداره آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در شهرستان مستقر شده و در مجموع شرایط ساختاری چهارباغ نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی دستگاه‌ها همچنان به شکل نمایندگی فعالیت می‌کنند، اما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وضعیت استقرار ادارات نسبت به گذشته بهبود یافته و از نظر ساختاری شرایط شهرستان بسیار بهتر از سال گذشته است.