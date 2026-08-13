ولایت فقیه ستون اصلی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه چهارشنبه در سی‌امین یادواره ۱۱ شهید والامقام روستای تالارپشت شهرستان سیمرغ که همزمان با شب شهادت حضرت امام رضا(ع) در مسجد رضویه این روستا برگزار شد، اظهار کرد: شهدا با نثار خون پاک خود امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند و ملت ایران همواره مدیون ایثار و فداکاری آنان است.

وی با بیان اینکه شهدا الگوی عملی وظیفه‌شناسی، تعهد و عشق به وطن هستند، افزود: امروز باید با برگزاری یادواره‌های شهدا، بازخوانی وصیت‌نامه‌ها و روایت رشادت‌های آنان، فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: اساس و ستون انقلاب اسلامی بر پایه ولایت فقیه استوار است و اگر ولایت فقیه نبود، انقلاب اسلامی به این مرحله نمی‌رسید.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی ادامه داد: آنچه موجب شده جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان با اقتدار ایستادگی کند، تبعیت از رهبری داهیانه امامین انقلاب است و شهدای عزیز نیز با الهام از همین اصل، در راه ولایت جانفشانی کردند.

وی پیروی از ولایت فقیه را تعصبی کور ندانست و گفت: ولایت‌پذیری یک ضرورت عقلانی و شرعی است و بی‌توجهی به این اصل می‌تواند جامعه را با اختلاف، تفرقه و ناامنی مواجه کند؛ از این رو ترویج فرهنگ ولایت‌مداری به ویژه در میان نسل جوان یک وظیفه مهم فرهنگی و اجتماعی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و دشمن‌شناسی اظهار کرد: امروز دشمنان با استفاده از رسانه و جنگ نرم تلاش می‌کنند باورهای دینی و ملی جوانان را تضعیف و آنان را از آرمان‌های انقلاب دور کنند، اما حضور پررنگ مردم و جوانان در مراسم شهدا نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و مقاومت همچنان زنده است.

وی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف افزود: پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های علمی، فناوری، پزشکی، هسته‌ای و صنایع دفاعی حاصل خودباوری و تلاش ملت ایران است و توانمندی‌های دفاعی کشور نیز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا به دست آمده است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به رویکرد خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دشمنان همواره درصدد تضعیف روحیه مقاومت ملت ایران هستند، اما تجربه نشان داده است که راه مقابله با زیاده‌خواهی و فشار آنان، ایستادگی و مقاومت است.

وی در پایان با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور گفت: ارتش، سپاه پاسداران و فراجا علاوه بر دفاع از مرزهای جغرافیایی، در برابر تهدیدهای سیاسی، امنیتی و روانی دشمنان نیز ایستاده‌اند و امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است.