۹۶ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ایلام به اینترنت پرسرعت متصل هستند

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه و ارتقا ۲۷ پایگاه ارتباطات همراه در روستاهای استان، اظهار داشت: این طرحها با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و افزایش تابآوری در شبکههای ارتباطی در یک سال گذشته انجام شده است و دسترسی یک هزار و ۴۴۴ خانوار روستانشین را به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه هماکنون ۹۶ درصد از سکونتگاههای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت متصل هستند، افزود: از مجموع ۳۸۷ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۹۲ درصد به شبکه ملی متصل شدهاند و ۹۵ درصد روستاهای استان نیز از پوشش تلفن همراه برخوردار هستند و با اجرای طرحهای جدید، تا پایان سال جاری، ۳۲ روستای دیگر استان نیز به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۲۵ کیلومتر از جادههای استان زیر پوشش شبکه ارتباطی و مخابراتی قرار دارد، تصریح کرد: ارتقای پوشش تلفن همراه جادهای نیز با جدیت دنبال میشود و این اقدامات در راستای کاهش شکاف دیجیتالی بین مناطق شهری و روستایی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی انجام میشود و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد پوشش کامل ارتباطی در تمامی نقاط استان باشیم.
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