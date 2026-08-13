ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، اظهار داشت: با شروع فصل گرما، مصرف برق کشور روز به روز در حال افزایش است و ضروری است که شهروندان با مدیریت مصرف، در پایداری شبکه برق سهیم باشند و از بروز خاموشیهای ناخواسته جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه صرفهجویی به معنای به اندازه نیاز مصرف کردن و در زمان مناسب مصرف کردن است، افزود: مدیریت مصرف علاوه بر کاهش هزینههای قبض، نقش مهمی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ منابع انرژی برای نسلهای آینده دارد و از شهروندان خواست که از وسایل پر مصرف مانند اتو، توستر، اجاقگاز و وسایل سرمایشی در ساعات اوج مصرف (۱۰ صبح تا ۱۰ شب) استفاده نکنند و استفاده از کولرهای گازی را روی دمای ۲۵ درجه تنظیم کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف و صرفهجویی، یک ضرورت انکارناپذیر است، تصریح کرد: با رعایت این نکات ساده، شهروندان میتوانند علاوه بر کاهش هزینههای خود، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار به مردم یاری کنند و از بروز خاموشیهای ناخواسته جلوگیری نمایند و با توجه به گرمای شدید هوا و افزایش مصرف، همکاری مردم در این زمینه بسیار حیاتی است و امیدواریم با مشارکت آگاهانه شهروندان، تابستانی بدون تنش را برای صنعت برق استان رقم بزنیم.
ناصری در پایان با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف در اولویت اعمال محدودیتها قرار دارند، خاطرنشان کرد: با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، میتوان از اعمال خاموشیهای ناخواسته جلوگیری کرد و از شهروندان خواست که با رعایت الگوی مصرف، ما را در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان یاری کنند و با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر تداوم هوای گرم تا پایان هفته، ضرورت مدیریت مصرف بیش از پیش احساس میشود.
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