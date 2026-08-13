فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود رانش رخداده در محور ایلام - مهران، خوشبختانه برای ایام اربعین این محور زیر بار ترافیک رفت، اما تکمیل آن نیازمند تعریف یک پروژه جدید و تأمین منابع پایدار است.
وی افزود: برای تکمیل این پروژه، شامل زیرگذر روستاهای چم آب و بانویزه، تکمیل دوربرگردان سمت ماربره و رفع نواقص باقیمانده محور، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و پیگیری برای قرار گرفتن آن در قالب یک پروژه مستقل در دستور کار قرار دارد.
همتی با اشاره به اقدامات انجامشده در جریان بررسی بودجه سال گذشته، گفت: محور ایلام–صالحآباد، صالحآباد–مهران–دهلران–اندیمشک و همچنین محور ایلام–ملکشاهی–مهران از جمله مسیرهای اصلی استان هستند که برای تقویت اعتبارات آنها پیگیریهای جدی انجام شده است.
نماینده مردم ایلام در مجلس ادامه داد: مسیر ایلام–ملکشاهی–مهران از پروژههای پیشین تفکیک و بهعنوان یک پروژه مستقل و شناسنامهدار برای آن ردیف بودجه تعریف شد؛ در همین راستا، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای این مسیر اختصاص یافت تا عملیات چهارخطهکردن آن بهصورت مستمر دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی قطعه نخست محور ایلام–ملکشاهی–مهران آغاز شده و تکمیل چهارخطهسازی این مسیر، هرچند ممکن است چهار تا پنج سال زمان ببرد، با استمرار تأمین اعتبار دنبال خواهد شد.
همتی گفت: اعتبار محور ایلام–صالحآباد نیز به حدود ۷۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته و برای محور صالحآباد–مهران–دهلران–اندیمشک نیز بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان، در حدود ۷۵۰ میلیارد تومان، منابع پیشبینی شده است.
وی افزود: مقرر شده است بهزودی یک قطعه از مسیر مهران به سمت دهلران به پیمانکار واگذار شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین به محور اسلامآباد–قلاجه–ایوان–ایلام اشاره کرد و گفت: منابع این پروژه در بودجه تقویت شده و کمربندی ایوان نیز به پروژه موجود افزوده شده است تا بهعنوان پروژهای مستقل، نیازمند اخذ مجوزهای جدید از جمله مجوز ماده ۲۳ نباشد.
همتی اضافه کرد: کمربندی مهدیآباد در مسیر منتهی به مهران و کمربندی شمالی ایلام به سمت دانشگاه نیز به قطعه موجود محور ایلام–ایوان اضافه شدهاند تا روند تأمین اعتبار و اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با عمل به تعهدات دادهشده به سرمایهگذار و پیمانکاران، تا پایان سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای بخشهای اولویتدار این مسیرها تأمین شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس درباره پروژه راهآهن ایلام نیز گفت: در دو سال گذشته، برخلاف سالهای قبل که این پروژه با رکود مواجه بود، اعتباراتی برای آن در نظر گرفته و تخصیصهایی نیز دریافت شده است؛ اکنون پروژه فعال است و اقدامات تازهای برای تقویت منابع آن در حال انجام است.
همتی افزود: جزئیات اقدامات جدید در حوزه راهآهن در زمان مناسب اعلام خواهد شد، اما با پیگیریهای صورتگرفته، امیدواریم منابع این پروژه بهطور محسوسی تقویت و روند اجرای آن شتاب بگیرد.
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