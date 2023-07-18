شهید کچویی به پدر توابین نامگذاری شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جابریانصاری ظهر سهشنبه در مراسم بزرگداشت شهید محمد کچویی که در سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: شهید کچویی نخستین رئیس زندان اوین بعد از انقلاب اسلامی بود و در دو سالی که مسئولیت این زندان را داشت خدمات ویژهای را برای کشور و نظام رقم زد.
وی بیان کرد: شهید کچویی به صورت ویژه به هدایت زندانیان میپرداخت و نقش مهمی در آگاهسازی و اصلاح زندانیان سیاسی داشت، به همین دلیل به پدر توابین نامگذاری شده بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: منافقین به دلیل اینکه از تأثیر اقدامات این شهید آگاه شده بود در نهایت در تیرماه سال ۶۰ وی را ترور کردند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلیترین اقداماتی که شهید کچویی انجام میداد جهاد تبیین بود و همین اقدامات منجر به بازگشت بسیاری از زندانیان سیاسی به دامن انقلاب و کشور بود.
جابریانصاری گفت: نباید یک لحظه از این امر غافل شویم که اگر شهدایی مانند شهید کچویی نبودند امروز این آرامش و اقتدار را نداشتیم و امروز همه داشتههای ما به برکت خون پاک شهیدان است.
وی اظهار کرد: این مراسم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز متذکر شد: در این همایش سعی داریم تا نسل جوان و نوجوان را با شهید کچویی و دستاوردهای وی آشنا کنیم.
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