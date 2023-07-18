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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

مدیرکل ارشاد البرز:

شهید کچویی به پدر توابین نامگذاری شده بود

شهید کچویی به پدر توابین نامگذاری شده بود

کرج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: شهید کچویی نقش مهمی در آگاه‌سازی و اصلاح زندانیان سیاسی داشت و به همین دلیل به پدر توابین نامگذاری شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جابری‌انصاری ظهر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت شهید محمد کچویی که در سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: شهید کچویی نخستین رئیس زندان اوین بعد از انقلاب اسلامی بود و در دو سالی که مسئولیت این زندان را داشت خدمات ویژه‌ای را برای کشور و نظام رقم زد.

وی بیان کرد: شهید کچویی به صورت ویژه به هدایت زندانیان می‌پرداخت و نقش مهمی در آگاه‌سازی و اصلاح زندانیان سیاسی داشت، به همین دلیل به پدر توابین نامگذاری شده بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: منافقین به دلیل اینکه از تأثیر اقدامات این شهید آگاه شده بود در نهایت در تیرماه سال ۶۰ وی را ترور کردند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که شهید کچویی انجام می‌داد جهاد تبیین بود و همین اقدامات منجر به بازگشت بسیاری از زندانیان سیاسی به دامن انقلاب و کشور بود.

جابری‌انصاری گفت: نباید یک لحظه از این امر غافل شویم که اگر شهدایی مانند شهید کچویی نبودند امروز این آرامش و اقتدار را نداشتیم و امروز همه داشته‌های ما به برکت خون پاک شهیدان است.

وی اظهار کرد: این مراسم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای جهاد تبیین برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز متذکر شد: در این همایش سعی داریم تا نسل جوان و نوجوان را با شهید کچویی و دستاوردهای وی آشنا کنیم.

کد مطلب 5840190

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    نظرات

    • محمود کچوئی ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
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      با عرض سلام و دعای خیر آگاهی و شناخت راه شهیدان برای جوانان و نوجوانان نه تنها موجب درک و آگاهی نسل جوان از انقلاب و دستاوردهای آن خواهد شد بلکه موجب افزایش انگیزه در ادامه راه شهیدان خواهد بود که متضمن فردایی روشن برای آینده کشور است.

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