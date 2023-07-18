برگزاری مسابقات ملی مهارت بین سربازان وظیفه برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار مهر، علیحسین شهریور بعد از ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید وزیر کار کشور عراق از مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای کشور مستقر در کرج اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفهای در هفته ملی مهارت، برای اینکه افکار مردم و مسئولین را به آموزشها و مهارت آموزی معطوف و دستاوردها و عملکردهای یک سال گذشته را بیان کند، برنامههایی را پیش بینی کرده است.
وی بیان کرد: یکی از این برنامهها دومین جشنواره ملی مهارت است که ۱۰ مرداد ماه با حضور فعالان حوزه مهارت آموزی کشور برگزار میشود.
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای تصریح کرد: در این جشنواره از مسئولان کارخانهها و کارگاههایی که در حوزه صنعت و مهارت آموزی فعال هستند، تجلیل به عمل میآید.
سفیران مهارت شناسایی و معرفی میشوند
وی ادامه داد: همچنین افرادی نیز به عنوان سفیران مهارت شناسایی و معرفی میشوند که کار آنها ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی در جامعه است.
شهریور با اشاره به تجلیل و تکریم خیرین مهارت در این رویداد ملی عنوان کرد: مسابقات ملی مهارت نیز یکی از اقدامات این سازمان است.
وی افزود: این مسابقات با هدف ایجاد نشاط در جامعه و به ویژه ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کمک به نوجوان و جوانان برگزار میشود تا آنها مسیر شغلی خود را انتخاب کنند و در کنار آن برای انتخاب رشتههای تحصیلی و مشاغل آماده شوند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای اظهار کرد: رقابت کنندگان مهارتی کشور برای شرکت در رقابتهای آسیایی که در آذر ماه و مسابقات جهانی مهارت که در فرانسه برگزار میشود، آماده میشوند.
وی بیان کرد: این مسابقات با هدف آماده سازی تیم جمهوری اسلامی، طراحی شده و بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در مرحله استانی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه و مرحله نهایی آن نیز در آبان سال جاری برگزار میشود.
۵ هزار و ۳۵۰ نفر در مسابقات ملی مهارت به رقابت میپردازند
شهریور تصریح کرد: در این مسابقات ۵ هزار و ۳۵۰ نفر که عمدتاً جوانان زیر ۲۱ سال هستند، در ۳۳ رشته با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مسابقات ملی مهارت، مسابقات نوجوانان نیز از سال قبل طراحی شده و امسال ۵۰۰ نفر نوجوان در پنج رشته در حوزه فناوری اطلاعات شرکت کردند که مرحله نخست آن به صورت آنلاین برگزار شد و شهریور ماه نیز در سطح ملی برگزار میشود.
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای گفت: این مسابقات با هدف کمک به انتخاب مسیر شغلی برگزار میشوند و نقش کلیدی در ایجاد نشاط در جامعه دارند.
وی اظهار کرد: دومین دوره مسابقات ملی مهارت کارگران نیز به میزبانی استان البرز و با حضور ۱۵۱ نفر از ۵۳ بنگاه اقتصادی در ۱۰ رشته برگزار میشود.
شهریور بیان کرد: این رقابتها نقش مهمی در ارتقای سطح مهارت نیروی کار دارد. در دوره دوم این مسابقات، شاهد رشد ۶۰ درصدی تعداد کارخانجات شرکت کننده از سراسر کشور نسبت به دوره اول هستیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این برای نخستین بار مسابقات ملی مهارت بین سربازان وظیفه در حال خدمت برگزار میشود که یکی از گروهها جامعه هدف ما در حوزه مهارت آموزی هستند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای خاطرنشان کرد: این مسابقات با هدف محک زدن مهارتهای این افراد و تأثیر و نقش آنها طراحی شده است. دومین دوره از مسابقات مهارت زندانیان نیز بین زندانیانی که در ندامتگاهها آموزشهای لازم را دیده اند، در زندانهای کشور برگزار شد.
جامعه جوان کشور از مهارتآموزی استقبال میکند
وی گفت: امسال یک مجموعه کامل مسابقات مهارتها طراحی و برخی از آنها اجرا شده که نسبت به سال گذشته به لحاظ نوع مسابقات، رشتهها و تعداد رقابت کنندگان، رشد ۴۰۰ درصدی داشته است که در حوزه خود کم نظیر است.
شهریور متذکر شد: این موضوع نشان میدهد که جامعه جوان کشور از مهارتآموزی استقبال میکند و به جای مدرکگرایی و هدر دادن فرصتها، مهارتآموزی را انتخاب کرده اند.
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