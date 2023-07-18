به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست مسئولان حج و زیارت در سرزمین وحی که امروز سه شنبه (۲۷ تیر) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب درمکه تشکیل شد سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه کاهش نیرو و حذف برخی از پست‌ها از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار در سازمان حج و زیارت، مرکز پزشکی و بعثه مقام معظم رهبری در حج ۱۴۰۲ انجام شد،

تصریح کرد: پویایی در کار می‌طلبد که این برنامه‌ها بررسی و بازخورد گیری شود که در جهت رفاه حال زائر تا چه حد مؤثر بوده است. کار کارشناسی نشان خواهد داد که در چه مواردی تغییراتی صورت گیرد و یا همین روند ادامه یابد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه بعثه مقام معظم رهبری همواره تاکید داشته است که تغییر در برنامه‌ها در روند فعالیت سازمان حج و زیارت، مرکز پزشکی و بعثه نباید خللی ایجاد کند، اظهار داشت: الفبای مدیریت اختیارات مدیران است و اگر مدیری اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند وظایف و مسئولیت‌های خود را انجام دهد.

وی همچنین از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حج و زیارت، مرکز پزشکی و بعثه برای اعزام زائر بیشتر در حج ۱۴۰۲ تقدیر کرد و گفت: این روند با تدبیر همگان و خرد جمعی اتفاق افتاد و موجب شد امسال ۵ کاروان زائر بیشتر مشرف شوند.

در ادامه این جلسه سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت از پیگیری صورت گرفته در خصوص برخی دغدغه‌های زائران و مشکلات هتل‌ها گزارش داد و به از سرگیری پروازهای سوریه بعد از توقف حدود یک سال از فردا (چهارشنبه) از تهران به مقصد دمشق خبر داد.

غلامرضا رضایی رئیس ستاد عملیات حج نیز در خصوص روند پروازهای بازگشت حجاج به کشور گزارش داد و گفت: در حال حاضر ۳۳ هتل مکه از زائر خالی شده و امروز نیز ۹ هتل دیگر تخلیه می‌شود و تعداد هتل‌هایی که زائران ایرانی در آن اسکان دارند به ۳۲ عدد خواهد رسید.

رئیس ستاد عملیات حج با اشاره به اینکه تا شب گذشته حدود ۶۵ هزار زائر به ایران منتقل شدند، افزود: تاکنون با خارج شدن تعدادی دیگر، تعداد زائران در مکه و مدینه به ترتیب ۱۱۱۳۰ و ۹۴۰۸ نفر است.

در ادامه این جلسه دکتر طاهر درودی معاون مرکز پزشکی حج و زیارت از آخرین وضعیت بیماران بستری در بیمارستان‌های سعودی و مرکز پزشکی در مکه گزارش داد و همزمان با خروج زائران به کاهش مراجعات به مراکز درمانی در مکه ومدینه اشاره کرد. وی تعداد فوتی‌های حج امسال تاکنون را ۴۳ نفر، ۳۸ نفر در مکه و ۵ نفر در مدینه اعلام کرد.

نصراللهی مسئول ستاد حمل و نقل شهری درخصوص استمرار ارائه خدمات به زائران تا زمان آخرین حضور کاروان‌ها در مکه و حمید قنبرنژاد نماینده شرکت هواپیمایی ایران ایر در مورد علل بروز تأخیر دربرخی پروازهای حج پایان بخش این نشست بود.

نماینده شرکت ایران ایر گفت: تاکنون با ۲۹۰ پرواز از فرودگاه‌های جده و مدینه ۶۵ هزار نفربه میهن بازگشتند و همه دست اندرکاران ونیروهای این مجموعه سخت در تلاش اند تا پروازهای بازگشت زائران در موعد معین به پایان برسد و امکانات مناسب برای بازگشت توأم با آرامش زائران به کشور فراهم شود.