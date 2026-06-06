بازگشت ۱۱ هزار حاجی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، اکبر رضایی، در نشست صمیمانه با مدیران مجموعه‌ها، ضمن اعلام خبر بازگشت ۱۱ هزار و ۱۶۸ زائر ایرانی در قالب ۴۷ پرواز به کشور، از تلاش شبانه‌روزی و«حرکت جهادی» خادمان ضیوف‌الرحمن برای برپایی حج امسال علیرغم ابهامات گسترده وبازه زمانی بسیار محدود برای برنامه‌ریزی سخن گفت.

در ابتدای این نشست ضمن خدا قوت به تمامی دست‌اندرکاران،به تشریح آخرین وضعیت عملیات بازگشت حجاج پرداخت و گفت: تا امروز ۱۱ هزار و ۱۶۸ نفر از حجاج با ۴۷ پروازبه ایستگاه‌های پروازی تهران، مشهد،زاهدان و شیراز بازگشته‌اند.

وی همچنین ابرازامیدواری کرد که با تلاش همکاران در حوزه هواپیمایی، تاخیرهای احتمالی پروازها به حداقل برسد.

برنامه‌ریزی برای حج

رئیس ستاد عملیات مکه با اشاره به روند طولانی برنامه‌ریزی‌ها، اظهار داشت: در مرحله پیش‌ثبت‌نام حجاج تمامی تفاهم‌نامه‌ها بر اساس سهمیه کامل ایران تنظیم گشته بود.

وی افزود: برای اولین بار، زمان دقیق پروازهای رفت و برگشت پیش از آغاز عملیات آماده اعلام بود وخدمات رفاهی ویژه‌ای نظیر مجهز کردن چادرهای منا به کولرهای گازی، ارتقای کیفیت تغذیه با فعال‌سازی سه آشپزخانه متمرکز در مکه و استفاده از قطار برای جابجایی زائران بین مکه و مدینه پیش‌بینی شده بود.

عملیات جهادی درکوتاه‌ترین زمان ممکن

رضایی باتبیین چالش‌های پیش آمده، خاطرنشان کرد که تا ۳۰ فروردین ماه وضعیت نهایی حج به دلیل کاهش ظرفیت و ابهامات موجود در بلاتکلیفی بود.

وی تصریح کرد:در حالی تکلیف نهایی مشخص شد که پروازهای اولیه خادمان ۵ اردیبهشت انجام گرفت؛ یعنی در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه، با یک حرکت جهادی و شبانه‌روزی، سازمان حج و زیارت موفق شد ثبت‌نام‌ها را نهایی و عملیات اعزام را سازماندهی کند.

صرفه‌جویی در نیروی انسانی و تقدیر از مدیران

رئیس ستاد عملیات مکه در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری مدیران در اجرای طرح‌های صرفه‌جویی در نیروی انسانی و هم‌پوشانی در اداره هتل‌های مکه و مدینه قدردانی کرد.

وی تاکید کرد: موفقیت در اجرای عملیات حج امسال، مرهون انطباق سریع سازمان با شرایط متغیر وهمکاری مخلصانه کارگزاران و مدیران مجموعه بوده است.

رضایی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی خادمان، بر تداوم توفیق خدمت‌گزاری به زائران بیت‌الله الحرام تا زمان‌حضور در سرزمین وحی تاکید کرد.