سانحه رانندگی در آزادراه پیامبر اعظم(ص) ۶ فوتی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری روحی عصر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۵۵: ۱۵ دقیقه بعد از ظهر امروز برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و کامیون واقع آزادراه پیامبر اعظم محدوده شهر ستان میانه، ۶ فوتی و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: بعد از گزارش حادثه به دیسپچ مرکز پیام استان بلافاصله کارشناسان اورژانس همرا با چهار دستگاه آمبولانس سریعاً به محل حادثه اعزام و بر بالین مصدومان حاضر شدند.

جعفری روحی با بیان اینکه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس در محل حادثه حضور پیدا کردند و خدمات درمانی انجام پذیرفت، تصریح کرد؛ ۳ مصدوم این حادثه به بیمارستان برکت میانه منتقل شدند.

وی ادامه داد: احتمال افزایش فوتی‌ها وجود دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.