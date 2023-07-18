به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک میلیون و ۱۸۹ هزار هکتار مرتع در استان بوشهر وجود دارد که پروانه چرا برای همه این مراتع صادر و تحویل مرتع داران شده است.

وی با بیان اینکه طرح مرتع داری در ۳۵۵ هزار هکتار تهیه شده است خاطرنشان کرد: مرتع‌داران استان بوشهر تا پایان سال آینده فرصت دارند که برای تبدیل پروانه چرای خود به طرح مرتع داری اقدام کنند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر خاطرنشان کرد: کسانی که پروانه چرا را به طرح مرتع داری تبدیل کنند، پس از تبدیل دیگر نیازی به پرداخت عوارض سالیانه چرای دام ندارند.

وی افزود: مرتع داران و دامداران باید تعهداتی، چون الزام استفاده از پروانه چرای خود و اجاره ندادن آن به شخص دیگر، عدم تغییر کاربری مرتع، خودداری از کشت‌های غیرمجاز در مراتع و مشارکت در حریق‌های احتمالی در مراتع را رعایت کنند.