زمان آغاز فصل چرای دام در مراتع استان بوشهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت رعایت تقویم چرای دام، اظهار کرد: مراتع استان نیازمند زمان کافی برای احیا و بازسازی پوشش گیاهی هستند و ورود زودهنگام دام باعث تخریب منابع طبیعی و کاهش کیفیت علوفه خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم داشتن پروانه چرای معتبر افزود: تنها دامدارانی که دارای پروانه چرا یا کتابچه طرح مرتعداری هستند، مجاز به ورود دام به مراتع پس از تاریخ مقرر خواهند بود و در غیر این‌صورت، اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر تصریح کرد: بر اساس قانون، ورود دام به مراتع بدون پروانه یا زودتر از موعد، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای هر واحد تخلف خواهد شد.

گرشاسبی افزود: برای اجرای این قانون، گشت‌های ثابت و سیار در مناطق مختلف مستقر شده‌اند و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از ورود غیرمجاز دام به مراتع جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان از دامداران خواست با همکاری و رعایت ضوابط تعیین‌شده، در حفظ و بهره‌برداری پایدار از مراتع استان مشارکت فعال داشته باشند.