به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پروژه احداث ساختمان پلیس‌راه ازنا - شازند و رمپ ورودی در بهار سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در کیلومتر ۱۰ محور ازنا - شازند آغاز شد.

وی ادامه داد: این پروژه توسط شرکت خرم راه ماهان با نظارت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع در دست احداث است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه ساختمان و دیوارهای محوطه در حال تکمیل‌شدن است، افزود: این پروژه در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شیروانی، اضافه کرد: باتوجه‌به پیش‌بینی‌های مالی در نظر گرفته شده و پیشرفت فیزیکی خوبی که این پروژه دارد، ظرف سه ماه آینده تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.