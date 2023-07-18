به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پروژه احداث ساختمان پلیسراه ازنا - شازند و رمپ ورودی در بهار سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در کیلومتر ۱۰ محور ازنا - شازند آغاز شد.
وی ادامه داد: این پروژه توسط شرکت خرم راه ماهان با نظارت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع در دست احداث است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با بیان اینکه ساختمان و دیوارهای محوطه در حال تکمیلشدن است، افزود: این پروژه در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شیروانی، اضافه کرد: باتوجهبه پیشبینیهای مالی در نظر گرفته شده و پیشرفت فیزیکی خوبی که این پروژه دارد، ظرف سه ماه آینده تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
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