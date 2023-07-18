افزایش میزان غرامت و سقف پرداخت صندوق بیمه کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز سه‌شنبه در حاشیه اولین جلسه ستاد بیمه کشاورزی لرستان، اظهار داشت: در سال زراعی گذشته مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده از مخاطرات مختلف پرداخت شد که ۲۰۲ میلیارد از این مبلغ در زیر بخش‌های زراعت بوده است.

وی عنوان کرد: ازاین‌پس پرداخت غرامت زیر بخش دام در مناطق صعب‌العبور بدون تأییدیه کارشناس بیمه قابل‌پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: در این جلسه مصوب شد پنج درصد سهم رئیس ستاد بیمه در سرجمع پرداخت غرامت برای بیمه‌گذاران منظور شود.

شاهرخی، افزود: همچنین مقرر شد مکاتبات و پیشنهادهای کارشناسی برای افزایش میزان غرامت و سقف پرداخت توسط صندوق بیمه کشاورزی انجام شود.