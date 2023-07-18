آزاد راه شیراز-اصفهان تا پایان تابستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد بذرپاش شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید آزادراه شیراز - اصفهان در جمع خبرنگاران بیان کرد: آزاد راه شیراز-اصفهان دارای ٢٣٠ کیلومتر طول و یکی از بزرگترین پروژه‌های آزادراهی کشور است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی با افتتاح این آزاد راه فاصله استان فارس تا اصفهان دو ساعت کاهش می‌یابد.

او ادامه داد: با یک محاسبه حداقلی، سالانه ١٣٠ میلیون لیتر صرفه‌جویی سوخت در کشور خواهیم داشت که در مقیاس صرفه‌جویی سوخت عدد قابل توجهی است.

بذرپاش اظهار کرد: در قطعات یک تا ۶ پروژه کارها تقریباً پایان یافته و عملیات نصب علائم ترافیکی و ایمنی در حال انجام است.

بذرپاش تاکید کرد: آزاد راه شیراز-اصفهان تا پایان تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تکمیل قطعه هفت این پروژه که پیشرفت خوبی دارد نیز در دستور کار است اما کار بزرگ‌تری که تعریف شده اینکه این قطعه در حقیقت ادامه آزادراه به سمت بوشهر است چرا که این زنجیره کریدوری شمال به جنوب ما در حوزه آزادراهی باید تکمیل شود و به سمت استان بوشهر ادامه یابد.