به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی عصر سه‌شنبه به منظور بررسی وضعیت اشتغال و در راستای نهضت احیای واحدهای نیمه تعطیل از یک واحد نیمه‌فعال در شهرستان نظرآباد بازدید و زمینه‌های حمایت و تقویت از این واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید اظهار شد: در راستای حمایت از مجموعه‌های تولیدی و اشتغالزایی به ویژه واحدهای کوچک و خرد و همچنین تقویت اشتغال و کارآفرینی، تخصیص اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه از سویی و همچنین اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز از سوی دیگر فرصت‌هایی است تا بتوانیم نسبت به راه اندازی رونق و تقویت و حمایت واحدهای تولیدی خرد و همچنین تقویت اشتغال و احیای واحدهای کارگاهی نیمه فعال اقدام کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات فردی ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و سقف تسهیلات کارفرمایی ۴ میلیارد تومان به ازای به کارگیری تعداد افراد متناسب با سقف تسهیلات است.

وی ادامه داد: این تسهیلات شامل تمامی صنوف و شرکت‌ها بوده که به ازای توانمند سازی و اشتغال اعطا شده و این مبلغ برای شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و واحد تحقیق و توسعه سایر شرکت‌ها در نظر گرفته شده، هر دستگاه به فراخور اعتبارات تخصیصی خود نسبت به خدمات رسانی به مخاطبین جامعه هدف خود اقدام می‌کند.

دارایی خاطرنشان شد: امسال به لحاظ حمایت از اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشگاهی اولویت اعتبارات ابلاغی دولت در این بخش بوده، مشروط بر اینکه اولاً متقاضی دارای سابقه بیمه تأمین اجتماعی نباشد دوماً مدت زمان فراغت از تحصیل متقاضی بیش از سه سال نبوده و مشمول خدمت نباشد.

وی متذکر شد: البته سرفصل اعتبارات تبصره ۱۸ نیز به منظور ارتقا و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش‌های دارای طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات اختصاص یافته که بر مبنای این دستورالعمل و در چارچوب تصویب‌نامه هیئت وزیران به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.