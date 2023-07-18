تکذیب زیر گرفتن مامور پلیس راه در جاده شوش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکیم عبداللهی در مورد فیلمی که نشان می‌دهد یک کامیون، مأمور پلیس راه را زیر می‌گیرد، اظهار کرد: کذب بودن این ویدئو در سال ۹۸ توسط رسانه‌ها اطلاع رسانی شده بود که متأسفانه مجدد شاهد انتشار این خبر جعلی هستیم.

وی افزود: طبق قانون جرایم رایانه‌ای، هرگونه انتشار مطالب که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم بوده و مرتکبان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد، لذا کاربران دقت داشته باشند که چه موضوعی را منتشر می‌کنند و انتشار این موضوع چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان به شهروندان توصیه کرد؛ اخبار را فقط از منابع قانونی و معتبر دنبال کنید.