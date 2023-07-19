گریه برای امام حسین باید در نگاه و اصلاح جامعه اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی صبح چهارشنبه در مراسم سوگواری صبح روز اول ماه محرم که در آستان مطهر حضرت فاطمه اخری (س) رشت برگزار شد، اظهار کرد: زیارت جامعه کبیره بهترین بیان برای معرفی اهل‌بیت (ع) است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: جایگاه حقیقی و حقوقی ائمه اطهار (ع) را باید بشناسیم زیرا در رفتار و کردار ما تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) پدر بندگی است و کسانی که توفیق بندگی دارند به وجود برکت ایشان است، تصریح کرد: اگر امام حسین (ع) نبود خیلی‌ها در مسیر بندگی نبودند و قیام عظیم ایشان سبب شد دین زنده بماند.

آیت‌الله رمضانی با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) حق بندگی بر همه دارند، اضافه کرد: یکی از معانی اباعبدالله (ع) نشانه عبودیت خداوند است و امام حسین (ع) مظهر عبودیت پروردگار است.

وی ادامه داد: انسان، نشانه کامل عبودیت را در حادثه کربلا می‌تواند مشاهده کند؛ اگر خداوند بخواهد یک بنده کامل و مخلص در همه جهات به هستی معرفی کند، امام حسین (ع) را معرفی می‌نماید.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا، اضافه کرد: تنهایی و غربت دو ویژگی است که در حرکت عاشورا وجود داشته است.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم تحلیلی از واقعه عاشورا داشته باشیم باید زیارت عاشورا را به دقت مطالعه کنیم، افزود: در زیارت عاشورا مقاماتی مانند خون‌خواهی، وجاهت، معیت، شهادت، حیات، محمود، برائت، مقاومت و ایثار تاکید شده است.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: گریه برای امام حسین (ع) باید در نگاه، تعلیم، تربیت و اصلاح جامعه اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه شعور انسان باید عاشورایی باشد، ادامه داد: هیئات اگر می‌خواهند در طراز عاشورا قرار بگیرند باید به مقامات عاشورا توجه داشته باشند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شور عاشورایی باید در کنار تفکر عاشورایی باشد؛ اگر عقلانیت در ذیل شور قرار بگیرد ماندگار خواهد بود و می‌تواند جامعه را بسازد و در مقابل ظلم ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه در مجالس باید به گونه‌ای تربیت شویم که امام حسین (ع) را بر فکر، نسل و اندیشه خود مقدم بداریم، گفت: باید خود را به لحاظ رفتاری و اخلاقی به امام حسین (ع) نزدیک کنیم و نزدیکی به امام و اهل بیت (ع) در زندگی انسان تأثیر بسیاری دارد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه تقرب جستن به خداوند و اهل بیت (ع)، به واسطه موالات اهل‌بیت (ع) و برائت از دشمنان آن‌ها، حاصل می‌شود، اضافه کرد: نفی طاغوت ایمان را در قلب ما حفظ می‌کند؛ برخی‌ها فرعون درون خود را تسلیم کردند و ما نیز باید این فرعون درون را تسلیم کنیم.