شماره ۱۵۷ ماهنامه «خیمه» برای محرم روی پیشخان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۵۷ ماهنامه «خیمه» با موضوعات مختلف درباره ماه محرم، همراه با پرونده ««مَحرم حرم» ویژه زنان و هیئت به تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

ماهنامه خیمه در بیست و دومین سال انتشار، روی جلد شماره ۱۵۷ خود را به تصویری از افشین علا، شاعر نام‌آشنای کشورمان اختصاص داد و طی گفتگویی با او، حس و حال عاشورایی‌اش را با یادی از شعر معروفش برای امام سجاد (ع) گره زده است.

خیمه همچنین در پرونده «مَحرم حرم» ویژه زنان و هیئت، سراغ دو شاعر جوان و نام‌آشنای آئینی یعنی نفیسه‌سادات موسوی و فاطمه افشاریان رفته و در میزگردی، نظر آنان درباره روضه‌های خانگی و استفاده مداحان از سروده‌های زنان شاعر را مورد بررسی قرار داده است.

این پرونده ضمن گفتگو با خانم‌ها میترا حسن‌پور (استاد حوزه و مُبلغ بین‌المللی) و سیده وحیده بحرالعلومی (مداح) جوانب دیگری از نسبت زنان امروز با هیئت و تبلیغ دین را مورد بررسی قرار داده است.

گفتگو با یکی از کتیبه‌دوزهای پیشکسوت مشهدی، گزارشی از پاساژ مهستان، بررسی وضعیت مقاتل موجود در بازار کتاب، چند پیشنهاد خواندنی در بین کتاب‌های عاشورایی، روایت‌هایی از عزاداری در محرم، یادداشت، شعر، داستان، جدول و غیره از جمله مطالبی است که در صد و پنجاه و هفتمین شماره مجله خیمه به چشم می‌خورد.