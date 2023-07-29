سرکرده خطرناک داعش به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سازمان اطلاعات عراق از به دام انداختن «ابوحارث بغداد» خبر داد که به عنوان مسئول بخش «قادسیه» در تشکیلات تروریستی داعش فعالیت می‌کرد.

در بیانیه سازمان اطلاعات عراق آمده است که تروریست تحت تعقیب به نام ابوحارث بغداد ملقب به مثنی محمد جبار عفریت که یکی از سرکردگان داعش بود، بازداشت شده است.

در این بیانیه آمده است: تروریست مذکور در سال ۲۰۰۵ به گروه‌های تروریستی پیوست و در یگان‌های بغداد فعالیت داشت و در سال ۲۰۰۷ به بخش کاشت مین و ترور در بغداد منتقل شد و در سال ۲۰۰۹ نیز به استان نینوا منتقل شده و به عنوان فرمانده بخش موسوم به قادسیه به داعش پیوست. در سال ۲۰۱۹ و پس از شکست داعش برای ورود به بغداد با نام مستعار و هویت جعلی تلاش کرد و در نهایت پنجشنبه گذشته در کمینی ۱۰ ساعته گرفتار شد و به مراجع قانونی تحویل داده شد.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می‌دهند. عناصر باقی مانده‌ای از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا، الانبار و مناطق دیگر فعالیت دارند.