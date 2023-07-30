افتتاح ۳ تصفیه خانه روستایی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، علی جان صادق پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از اولویت‌هایی که در این شرکت وجود دارد افزایش جامعه بهره بردار از طرح فاضلاب روستایی و شهری است که طی دو سال گذشته تمامی برنامه‌ریزی ها در این راستا تدوین و اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: از جمله برنامه‌هایی که توسط این شرکت در استان فارس اجرایی شده تا سهم بهره برداران فاضلاب شهری و روستایی از این طرح افزایش یابد می‌توان به تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه‌ی فاضلاب شهر کازرون اشاره کرد.

صادق پور تصریح کرد: علاوه بر بهره برداری از این طرح، سه تصفیه خانه روستایی نیز در مناطق «شهید آباد، امیر آباد کافتر و شهرمیان» به زودی افتتاح خواهد شد.

صادق پور در تشریح مشخصات فنی و پیشرفت فیزیکی طرح‌های فاضلاب در این سه روستا نیز بیان کرد: طرح فاضلاب روستا «شهید آباد» شهرستان خرم بید شامل احداث تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه ۱۴۰ متر مکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه IFAS و اجرای ۲۰۰ متر خط انتقال و شش هزار و ۳۰۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب است که مجموعاً ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با اتمام عملیات و بهره برداری از آن حدوداً ۵۵۰ نفر از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

وی اضافه کرد: طرح فاضلاب روستا «امیرآباد کافتر» شهرستان اقلید مجموعاً ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شامل تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت تصفیه ۲۲۰ متر مکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه‌ی IFAS و اجرای ۳۰۰ متر خط انتقال و ۱۳ هزار و ۲۰۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب است که با بهره برداری از آن نزدیک به یک هزار و ۶۳۰ نفر از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

صادق پور در خصوص طرح فاضلاب «شهرمیان» شهرستان اقلید نیز اظهار کرد: طرح فاضلاب «شهرمیان» شامل نصب پکیج با ظرفیت تصفیه ۳۳۰ متر مکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه‌ی MBBR ، اجرای ۳۰۰ متر خط انتقال و ۱۴ هزار متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب است که بالغ بر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با بهره برداری از آن حدوداً یک هزار و ۳۴۰ نفر از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

