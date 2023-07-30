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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

بازداشت‌ دو رهبر حماس و جهاد در جریان یورش نظامیان صهیونیست‌

بازداشت‌ دو رهبر حماس و جهاد در جریان یورش نظامیان صهیونیست‌

منابع فلسطینی از بازداشت دو تن از رهبران جنبش حماس و جهاد اسلامی در جریان یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع محلی از بازداشت گسترده فلسطینیان در حملات بامداد امروز نظامیان اشغالگر صهیونیست به کرانه باختری خبر دادند.

در این حملات نزدیک به ۲۰ فلسطینی بازداشت شده است.

این منابع تاکید کردند که نظامیان صهیونیست دو نفر از رهبران حماس و جهاد اسلامی را هم در شهرک جبع در مجاورت جنین به اسارت گرفتند.

این دو رهبر فلسطینی از مدت‌ها پیش تحت تعقیب سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان هم بودند.

طبق آمارهای نهادهای حقوقی فلسطینی، رژیم صهیونیستی در نیمه نخست سال جاری ۳۸۶۶ مرتبه اقدام به بازداشت فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی کرده است. ۵۶۸ نفر از بازداشت شدگان کودک و ۷۲ نفر هم زن بودند.

کد مطلب 5849731

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