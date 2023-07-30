کشف بیش از یکصد رأس دام زنده قاچاق از یک بارانداز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد مشوق گفت: مأموران انتظامی یکان تکاوری استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا وارز حین گشتزنی در یکی از محورهای فرعی و روستایی به یکدستگاه وانت نیسان حین بارگیری دام مشکوک شده و بلا فاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که در بازرسی از محل واقع در یک چهار دیواری ۱۰۱ راس دام زنده قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده در این عملیات را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عامل قاچاق احشام ادامه دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: احشام قاچاق کشف شده به اداره دامپزشکی شهرستان بندرعباس تحویل و دراین رابطه پرونده قضائی تشکیل شد.