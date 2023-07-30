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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد؛

کشف بیش از یکصد رأس دام زنده قاچاق از یک بارانداز در هرمزگان

کشف بیش از یکصد رأس دام زنده قاچاق از یک بارانداز در هرمزگان

بندرعباس - جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۰۱ رأس دام زنده قاچاق از یک بارانداز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد مشوق گفت: مأموران انتظامی یکان تکاوری استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا وارز حین گشتزنی در یکی از محورهای فرعی و روستایی به یکدستگاه وانت نیسان حین بارگیری دام مشکوک شده و بلا فاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که در بازرسی از محل واقع در یک چهار دیواری ۱۰۱ راس دام زنده قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده در این عملیات را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عامل قاچاق احشام ادامه دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: احشام قاچاق کشف شده به اداره دامپزشکی شهرستان بندرعباس تحویل و دراین رابطه پرونده قضائی تشکیل شد.

کد مطلب 5849763

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