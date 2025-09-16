ناکامی قاچاقچیان احشام در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش قلعه قاضی این شهرستان در اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از فعالیت یک باند قاچاق احشام مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در این راستا ضمن شناسایی یک بارانداز و محل دپو احشام متعلق به قاچاقچیان با همکاری میدانی عوامل انتظامی یگان امداد و پاسگاه‌های قلعه قاضی و حسن لنگی به محل اعزام و در بازرسی از یک چهاردیواری ۸۳ رأس دام زنده قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۶ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: احشام کشف شده به کشتارگاه تحویل و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان قاچاق ادامه دارد.

سرهنگ علی اکبر مرادی با تاکید بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده به قاچاق کالا، سوخت، مواد مخدر و احشام، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان یا هرگونه موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.