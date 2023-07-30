حسین فرزامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط استقلال چند روز قبل از شروع لیگ بیست و سوم گفت: استقلال یک شروع تاریخی در لیگ برتر خواهد داشت، تیمی که نه بدنسازی کرده نه مربی بدنساز دارد نه مربی تمرین دهنده دارد نه پول دارد و نه توانسته نفرات مورد نظر کادر فنی را به خدمت بگیرد. ضمن اینکه بازیکنانش هم بدلیل عدم دریافت مطالبات ۴ روز تمرین نکردند و همه این عوامل نشان می دهد که اوضاع استقلال بحرانی تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: عده ای بدنبال منافع خودشان در استقلال هستند و تیم را تخریب می‌کنند تا به منافعشان برسند و می خواهند هم خودشان و هم دوستانشان سهمی ببرند و در این شرایط سخت تنها هواداران هستند که نگران تیمشان هستند، تیمی که روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته و حالا هواداران نگران هستند که تیمشان در لیگ برتر چه نتایجی کسب خواهد کرد و ایا می تواند مقابل تیمهایی که خریدهای آنچنانی داشته، اردو رفته اند و شرایط فوق العاده دارند نتیجه بگیرد؟

عضو پیشین هییت مدیره استقلال با انتقاد از مدیریت باشگاه گفت: متأسفانه مدیران استقلال مدتهاست فقط وعده می‌دهند. وعده هایی که هرگز عملی نشده و بیشتر موجب نارضایتی شده، کار استقلال به جایی رسیده که در طول یکسال چند مدیر عامل تغییر می‌کند اما هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. بازیکنان بدلیل بدقولی اعتصاب می کنند. البته آنها حق دارند چون ۸ ماه است دریافتی نداشتند ، آنها هم کاسه صبرشان لبریز شده و مجبور شدند دست به چنین کاری بزنند تا شاید اتفاق جدیدی رخ دهد.

فرزامی در خصوص وضعیت نکونام در این شرایط سخت اظهار داشت: او در سخت ترین شرایط به استقلال آمد. شاید هرگز فکر نمی‌کرد چنین وضعیتی برایش بوجود بیاید. او با تمام حاشیه هایی که برای خودش و تیمش درست کردند جنگیده و ایستادگی کرده و تنها امیدش بودن هواداران استقلال است که آنها هم سرمربی تیمشان را تنها نگذاشتند ،نکونام مرد با تجربه ای است و می تواند موفق شود اما نباید از او انتظار معجزه داشته باشیم چون خواسته های او برآورده نشده ، اما با شناختی که از او وتیمش دارم میدانم با شروع لیگ حتی با دست خالی مردانه خواهد جنگید و با حمایت هواداران موفق هم خواهد شد

فرزامی در خصوص دیدار هفته اول استقلال برابر نفت آبادان در لیگ بیست و سوم گفت: همیشه در هفته های ابتدایی لیگ تیم‌ها کیفیت لازم را ندارند و به هماهنگی کامل و آمادگی جسمانی کامل نرسیده اند ،استقلال که اردو رفته نه بدنسازی کاملی داشته وضعیت عجیبی دارد ، دیدار استقلال و نفت عجیب ترین و شاید تاریخی ترین بازی برای استقلال باشد ، این بازی برای آبی پوشان بسیار تاثیر گذار خواهد بود و باید منتظر بمانیم و ببینیم نکونام و شاگردانش در هفته اول لیگ چه نتیجه آیی در گرمای خوزستان بدست خواهند آورد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: استقلال بازی سختی در پیش خواهد داشت، سه امتیاز این دیدار میتواند تیم را از لحاظ روحی و روانی در شرایطی خوبی قرار دهد بنابراین انتظار میرود که هواداران کنار تیمشان باشند در خوزستان اکثر علاقمندان به فوتبال استقلالی هستند و بطور حتم تیم محبوبشان را در این شرایط تنها نگذاشته و فارغ از هر نتیجه از تیم محبوبشان حمایت میکنند